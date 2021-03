Les actions de Nazara Technologies font de solides débuts en bourse; liste à 79% de prime par rapport au prix de l’introduction en bourse

La société, soutenue par l’as investisseur Rakesh Jhunjhunwala, est connue pour ses jeux sur les séries World Cricket Championship, Chhota Bheem et Motu Patlu.

Les actions de Nazara Technologies ont fait un fort début en bourse ce mardi. Rakesh Jhunjhunwala soutenu – l’action Nazara Technologies a commencé à s’échanger à Rs 1 971 par action, en hausse de 870 Rs ou 79,02 pour cent par rapport au prix d’introduction en bourse de 1 101 Rs par action. L’action débutante avait une capitalisation boursière de Rs 6 002,25 crore sur la liste. L’introduction en bourse de 583 crores de Rs de Nazara Technologies a été souscrite 176 fois par des investisseurs. Il s’agit de la première société de jeux cotée en bourse. La société, soutenue par l’as investisseur Rakesh Jhunjhunwala, est connue pour ses jeux sur les séries Championnat du monde de cricket, Chhota Bheem et Motu Patlu.

Vérifiez les prix en direct: Nazara Technologies Ltd

En janvier de cette année, WestBridge Ventures II Investment Holdings, un fonds géré par WestBridge Capital, s’est retiré de Nazara en vendant des actions d’une valeur de plus de Rs 500 crore à Plutus Wealth Management LLP et à ses associés. En outre, WestBridge a vendu des actions à IIFL Special Opportunities Fund et Rakesh Jhunjhunwala, qui avaient investi Rs 327 crore et Rs 182 crore, respectivement, à Nazara en 2017. Les revenus de Nazara Technologies sont passés de Rs 172 crore au cours de l’exercice 2018 à Rs 247.5 crore au cours de l’exercice précédent. Cependant, le bénéfice net est passé de Rs 36,7 crore à Rs 26,6 crore au cours de la même période.

Quatre sociétés de recherche et de courtage sur cinq avaient attribué une note «d’abonnement» à la question. Nazara Technologies Limited est la principale plate-forme de jeux et de sports diversifiés basée en Inde, présente en Inde et sur les marchés mondiaux émergents et développés, et propose des offres dans les écosystèmes du jeu interactif, des sports électroniques et de l’apprentissage précoce gamifié, y compris le World Cricket Championship (WCC) et CarromClash sur mobile. jeux, Kiddopia dans l’apprentissage précoce gamifié, Nodwin et Sportskeeda dans les médias eSports et eSports, et Halaplay et Qunami dans les jeux d’habiletés, de fantaisie et de trivia.

La société estime que la position actuelle de leadership en Inde à travers un ensemble diversifié d’offres fournit une base solide pour une croissance continue. Son modèle commercial réussi et sa présence établie en Inde, un marché aux complexités économiques, techniques et culturelles, lui ont donné un avantage concurrentiel, selon les analystes de BP Equities Pvt Ltd. Ils ont également ajouté que la société avait l’intention de continuer à être présente et à se développer. sa présence sur les marchés émergents en capitalisant sur son avantage de premier arrivé sur ces marchés et en tirant parti de son réseau de partenariats existant à travers l’écosystème local.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.