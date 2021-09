Les actions de NVDA peuvent augmenter de 58% à partir d’ici sur la base des flux de trésorerie disponibles

in

Nvidia (NASDAQ :NVDA) a grimpé en flèche cette année, en hausse de 75 %, passant de 130,55 $ le 31 décembre 2020 à 228,43 $ le 3 septembre.

Source : JHVEPhoto / Shutterstock.com

Cependant, malgré ces gains, je pense que le titre a encore plus de marge de progression. D’après mon évaluation de son puissant flux de trésorerie disponible (FCF), il pourrait valoir 58% de plus à 361,89 $ par action.

Ceci est basé sur le rapport sur les bénéfices du deuxième trimestre fiscal absolument stellaire de la société de semi-conducteurs publié le 18 août. Pour le trimestre se terminant le 1er août, les bénéfices de Nvidia et le FCF ont augmenté. Cela s’explique par la forte demande pour ses processeurs dans les secteurs des jeux et des centres de données, ses deux principaux secteurs d’activité.

Prévision du cash-flow libre de Nvidia

Nvidia a réalisé un chiffre d’affaires record de 6,51 milliards de dollars, en hausse de 68 % en glissement annuel et de 15 % par rapport au premier trimestre. Ce dernier taux de croissance implique qu’à terme, les revenus pourraient augmenter de 74,9 % l’année prochaine. En d’autres termes, les revenus semblent s’accélérer.

Une grande partie de cette croissance est venue de son segment des jeux, qui a augmenté de 85% à 3,06 milliards de dollars. Essentiellement, les millennials passent toujours autant de temps à jouer à des jeux qu’avant la pandémie malgré des restrictions moindres dans de nombreux pays. En fait, certaines restrictions reviennent, donc c’est de bon augure pour l’entreprise.

Les revenus de son centre de données ont augmenté de 35%, mais il s’agit d’une source de revenus stable et croissante pour l’entreprise.

Plus important encore, les flux de trésorerie disponibles de la société ont tout simplement explosé ce trimestre. À la page quatre de la présentation du CFO Commentary, Nvidia a indiqué que son FCF pour le deuxième trimestre était de 2,48 milliards de dollars.

Cela représente un chiffre incroyablement élevé de 38,1% de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre de 6,507 milliards de dollars. En fait, c’était beaucoup plus élevé que le trimestre dernier, quand il a fait 1,56 milliard de dollars en FCF. C’était une marge de 27,55% de ses 5,661 milliards de dollars de revenus.

En d’autres termes, au cours du deuxième trimestre, la marge FCF de Nvidia a augmenté de 38 %. La plupart des entreprises ont de la chance si elles peuvent atteindre ce type de croissance de la marge FCF en un ou deux ans, et encore moins en un quart.

Nous pouvons l’utiliser pour estimer le FCF de l’entreprise à l’avenir. La marge FCF moyenne sur les deux trimestres est essentiellement de 33%. Donc, si nous appliquons cela aux estimations de revenus, nous pouvons prévoir son FCF.

Par exemple, les estimations des analystes de Refinitiv, telles que publiées par Yahoo! Finances, estimez que les revenus de cette année atteindront 25,74 milliards de dollars. L’an prochain, il pourrait grimper à 28,92 milliards de dollars.

Ainsi, l’application de cette marge de 33% à ces estimations donne 8,4942 milliards de dollars de FCF pour cet exercice (AF), se terminant en janvier 2022, et 9,5436 milliards de dollars pour l’exercice suivant. Nous pouvons maintenant utiliser ces chiffres prévisionnels pour estimer la valeur de Nvidia.

Quelle action NVDA vaut la peine d’utiliser le rendement FCF

Une façon d’évaluer l’action NVDA consiste à utiliser la métrique de rendement FCF. Cela signifie que nous divisons les estimations FCF par un ratio de rendement FCF. Par exemple, si nous divisons l’estimation du FCF pour l’exercice 2022 de 8,4942 milliards de dollars par 1 %, la valeur de marché cible résultante est de 849,42 milliards de dollars.

C’est 49,2% de plus que la capitalisation boursière de Nvidia le 3 septembre de 569,248 milliards de dollars. En d’autres termes, l’action NVDA vaut 49,2% de plus que son prix du 3 septembre de 228,43 $, ou 340,82 $ par action.

De plus, si nous utilisons l’estimation FCF de l’exercice 2023 de 9,5436 milliards de dollars et la divisons par un rendement de 1 % FCF, la valeur de marché cible pourrait atteindre 954,36 milliards de dollars. C’est 67,54 % au-dessus de sa valeur marchande le 3 septembre, et implique un prix de 382,96 $.

Ainsi, le prix cible moyen entre 340,82 $ et 382,96 $ est de 361,89 $. Cela représente une hausse potentielle de 58,4 % par rapport au prix du 3 septembre.

Que faire avec NVDA Stock

Gardez à l’esprit que je ne dis pas que les actions de NVDA ne baisseront pas à partir d’ici. Par exemple, l’entreprise a indiqué qu’elle n’avait toujours pas conclu son accord avec Softbank (OTCMKTS :SFTBY) pour acquérir Arm.

Comme je l’ai souligné le 29 juillet, il est encore possible que l’accord échoue. Cela pourrait être un coup dur pour le cours de l’action NVDA, du moins selon un analyste.

Cependant, la possibilité que cela se produise semble moins probable maintenant. En conséquence, les investisseurs ne devraient pas craindre de prendre une position sur les actions NVDA. Même s’ils doivent peut-être baisser en moyenne dans le stock, cela représente toujours une bonne valeur. Sur la base de son puissant flux de trésorerie disponible, mon estimation est qu’il vaut 361,89 $, soit 58,4 % par rapport au prix d’aujourd’hui.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position, directement ou indirectement, dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.