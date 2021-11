L’AMFI publie une liste semestrielle d’actions de grandes, moyennes et petites capitalisations, qui est suivie par les gestionnaires de fonds communs de placement lors du reclassement de leur portefeuille. (Photo : REUTERS)

Les géants de l’Internet nouvellement cotés tels que Nykaa, Policybazaar et Zomato pourraient faire partie des actions pouvant être classées dans les grandes capitalisations lors du prochain remaniement semestriel de l’AMFI (Association of Mutual Funds in India). La société de courtage et de recherche nationale Edelweiss pense que ces trois actions ainsi que IRCTC, MindTree, Tata Power et quatre autres pourraient bientôt devenir de grandes capitalisations, tandis qu’elle pense que Yes Bank, Punjab National Bank, Lupin et 7 autres actions pourraient être rétrogradées à des moyennes capitalisations. L’AMFI publie une liste semestrielle d’actions à grande capitalisation, à moyenne capitalisation et à petite capitalisation, qui est suivie par les gestionnaires de fonds communs de placement lors du rééquilibrage de leur portefeuille.

Midcap à Large Cap

MindTree – capitalisation boursière actuelle Rs 81 761 crore

SRF Ltd – capitalisation boursière actuelle Rs 64 914 crore

Mphasis – capitalisation boursière actuelle Rs 64 637 crore

IRCTC – capitalisation boursière actuelle Rs 73,380 crore

Godrej Properties – capitalisation boursière actuelle Rs 64 529 crore

Tata Power – capitalisation boursière actuelle Rs 78 573 crore

PI Industries – capitalisation boursière actuelle Rs 44 113 crore

Zomato – capitalisation boursière actuelle Rs 1,25 crore lakh

Nykaa – capitalisation boursière actuelle Rs 1,07 lakh crore

PB Fintech (Policybazaar) – capitalisation boursière actuelle Rs 61 309 crore

Grande capitalisation à moyenne capitalisation

Oui Banque – capitalisation boursière actuelle Rs 32 872 crore

Honeywell Automation – capitalisation boursière actuelle Rs 37 544 crore

Bank Of Baroda – capitalisation boursière actuelle Rs 51 118 crore

Biocon – capitalisation boursière actuelle Rs 43 833 crore

Banque nationale du Pendjab – capitalisation boursière actuelle Rs 45 640 crore

Procter & Gamble Hygiene – capitalisation boursière actuelle Rs 8 532 crore

Colgate-Palmolive – capitalisation boursière actuelle Rs 41 283 crore

Cholamandalam Investment and Finance – capitalisation boursière actuelle Rs 13 142 crore

Lupin Ltd – capitalisation boursière actuelle Rs 42 508 crore

NMDC – capitalisation boursière actuelle Rs 41,189 crore

Petites et moyennes capitalisations

Technologies des esprits les plus heureux

Banque centrale de l’Inde

Gujarat Fluorés

National Aluminium

Bourse indienne de l’énergie

KIOCL

Projets Immobiliers de Prestige

Il est important de noter que le reclassement des actions n’entraîne pas de rentrées de fonds immédiates. Cependant, la recatégorisation aide les stocks. « Oui, la recatégorisation aide mais pas forcément tout de suite en termes de flux. Au fur et à mesure que les actions passent de la catégorisation inférieure à la catégorie supérieure (par exemple, des petites capitalisations aux moyennes capitalisations), cela conduit à une plus grande visibilité pour les actions et les gestionnaires de fonds peuvent donc chercher à analyser plus en détail les noms et à ajouter selon leur mandat rationnel et schéma, », a déclaré Edelweiss.

