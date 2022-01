Les actions de Paytm en baisse de 46% par rapport au prix de l’introduction en bourse alors que les inquiétudes persistent

Au cours du dernier mois, le titre a perdu 26,1% et au cours des cinq dernières séances de bourse, il a chuté de 13,6% tandis que le Sensex a gagné 2%.

Les actions de One97 Communications, la société mère de Paytm, ont atteint un nouveau plus bas de Rs 1 151,00 sur l’ESB lundi, après que la société de courtage étrangère Macquarie a maintenu sa note de « sous-performance » sur l’action. Au cours du dernier mois, le titre a perdu 26,1% et au cours des cinq dernières séances de bourse, il a chuté de 13,6% tandis que le Sensex a gagné 2%. Les analystes ont signalé plusieurs inquiétudes allant des estimations de bénéfices plus faibles, des valorisations riches aux départs de la haute direction.

La maison de courtage a encore réduit son objectif de prix à Rs 900 contre Rs 1 200 plus tôt, citant davantage de difficultés dans la croissance des bénéfices et les questions réglementaires, ainsi que d’autres facteurs. À la clôture, le titre était en baisse de 6,01 % à Rs 1 157,90 lundi. Paytm se négocie désormais en baisse de 46,14% par rapport à son prix d’offre de 2 150 Rs, entraînant d’énormes pertes pour ses investisseurs. Sur le plan de la valorisation, l’action se négocie actuellement à 17x les ventes FY23E et continue d’être chère.

« Après avoir publié les différentes mises à jour et résultats commerciaux, nous pensons que nos projections de revenus, en particulier du côté de la distribution, sont menacées, et nous réduisons donc notre TCAC de 26% à 23% pour les exercices 21-26E. Nous réduisons à peu près les estimations de revenus pour les exercices 21-26E en moyenne de 10 % chaque année en raison de la baisse des revenus de distribution et de commerce/cloud compensée en partie par des revenus de paiement plus élevés. Nous avons réduit nos bénéfices (augmentons nos projections de pertes) de 16 à 27 % pour l’exercice 22-25E en raison de la baisse des revenus et de l’augmentation des dépenses liées aux employés et aux logiciels », a déclaré Macquarie dans une note lundi.

La société de courtage a également souligné que la proposition de la Reserve Bank of India de plafonner les frais de portefeuille pourrait créer plus de douleur pour Paytm, car les 70 % des revenus bruts globaux de la société proviennent des paiements. De plus, la demande de Paytm pour le courtage d’assurances a récemment été rejetée par l’Autorité de réglementation et de développement des assurances, ce qui rend la voie de la licence bancaire encore plus ardue au milieu des obstacles réglementaires.

Les départs au sein de la haute direction peuvent également avoir un impact sur ses activités à l’avenir. Selon un rapport, trois cadres supérieurs ont démissionné de l’entreprise en décembre 2021. « Des cadres supérieurs ont démissionné de Paytm, ce qui est une source de préoccupation et pourrait selon nous avoir un impact sur les affaires si le taux d’attrition actuel se poursuit », a déclaré Macquarie.

