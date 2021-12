Les actions de Penelope Cruz pour prendre soin de la santé mentale de ses enfants

Et c’est ce propre Pénélope Elle a des réseaux sociaux, mais elle les utilise très peu et, lorsqu’elle décide de publier quelque chose, elle est toujours la plus prudente. L’actrice estime que ces types de plateformes affectent grandement les nouvelles générations et se préoccupe particulièrement des adolescents.

C’est presque si le monde fait une sorte d’expérience avec eux. Oh, voyons, que se passe-t-il si vous exposez un enfant de 12 ans à autant de technologie ? Il n’y a aucune protection pour eux, pour les cerveaux qui sont encore en développement. Comment cela affecte la façon dont ils se voient, comment cela est lié à l’intimidation, tant de choses qui ne sont pas l’enfance que nous avons eue

Pénélope Cruz, comédienne

Le vainqueur de la Volpi Cup, la plus haute distinction de la Mostra de Venise, s’est montré très strict avec les deux enfants en matière de technologie : « On peut regarder des films ou des dessins animés. Comment ne pas les laisser regarder des films ? été des moments de bonheur incroyables pour moi depuis que je suis enfant. »

En ce qui concerne le problème du téléphone portable, il a parlé avec Javier et ils ont décidé d’attendre d’être plus âgés ; Concernant les réseaux sociaux, ils sont clairs sur le moment où Léo et Luna vont s’impliquer en faisant des publications sur le réseau de ce qu’ils font au quotidien : à 16 ans.