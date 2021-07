Les actions de P&G gagnent après un autre bond des ventes, Nouvelles du PDG – WWD

Le PDG de Procter & Gamble, David Taylor, sort sur une bonne note – la société a enregistré un autre trimestre consécutif de croissance des ventes nettes pendant la pandémie.

P&G a déclaré jeudi soir que le 1er novembre, Taylor deviendrait le président exécutif de P&G, et que le vice-président et chef de l’exploitation Jon Moeller assumerait le rôle de PDG.

Lors d’un appel aux médias vendredi matin, Taylor a déclaré que Moeller est un leader «exceptionnel» et que c’est le bon moment pour faire la transition de l’équipe de direction. En plus des quarts de travail de Taylor et Moeller, Shailesh Jejurikar a été élu directeur de l’exploitation à compter du 1er octobre.

Taylor a déclaré que l’équipe était un « groupe très solide de chefs d’entreprise, de leaders du marché et de leaders fonctionnels qui travaillent très bien ensemble. C’est un bon moment pour faire la transition, car vous allez de plus en plus fort.

“[Jon] vient d’un solide bagage financier, mais il a été directeur de l’exploitation pendant plusieurs années, et même avant cela, il était directeur financier, Jon a travaillé avec moi et l’équipe de direction dans toutes les catégories », a déclaré Taylor. “Il comprend et soutient l’investissement accru que nous avons dans les médias et l’innovation.”

Les actions de P&G ont bondi vendredi et les analystes de Wall Street ont déclaré qu’ils n’étaient pas surpris par la transition du PDG.

L’analyste de Barclays, Lauren Lieberman, a déclaré que la nomination de Moeller signalait « la continuité d’une stratégie qui fonctionne déjà bien » pour P&G. Elle a noté que Moeller a été « au premier plan dans le redressement de P&G au cours de la dernière décennie » et qu’il a joué un rôle déterminant dans l’élaboration des changements de structure organisationnelle de P&G qui soulignent qu’il n’y a pas de modèle commercial « taille unique » pour les catégories et les zones géographiques. ”

Lieberman a déclaré qu’il est probable que la nomination de Moeller signifie que les chefs d’entreprise de P&G continueront d’être habilités à déterminer la stratégie et les modèles commerciaux, et que les décisions en matière de ressources et de réinvestissement continueront d’être prises au niveau de la catégorie.

L’analyste de Stifel, Mark Astrachan, a déclaré qu’il considérait “Moeller comme faisant partie intégrante du changement stratégique de l’entreprise (accélération des ventes, augmentation des parts de marché et programmes de productivité) ces dernières années”, et que “son ascension indique que les initiatives actuelles resteront probablement au centre des préoccupations”.

P&G a bien fait pendant la pandémie, alors que les consommateurs se sont approvisionnés en produits essentiels. Pour l’exercice 2021, P&G a enregistré une croissance de 7 % de ses ventes nettes, à 76,1 milliards de dollars, contre 71 milliards de dollars l’année précédente. Le bénéfice net s’est élevé à 14,35 milliards de dollars, en hausse de 10 % par rapport à l’année précédente.

Les ventes de produits de beauté ont augmenté de 8 % à 14,4 milliards de dollars, et les ventes de produits de beauté ont bondi de 6 %, à 6,4 milliards de dollars. Les ventes de produits pour la peau et les soins personnels ont augmenté en raison de l’innovation, de la hausse des prix et de la croissance de SK-II, a déclaré P&G. Taylor a déclaré lors de l’appel aux résultats de l’entreprise que SK-II était « en bonne santé » et avait augmenté de 13%, malgré la lenteur du marché de la vente au détail de voyages.

Les ventes de produits capillaires ont légèrement progressé, la hausse des prix étant compensée par la baisse des ventes sur les marchés émergents.

Dans le domaine du toilettage, les ventes de soins de rasage ont augmenté, mais la pandémie a provoqué une « diminution de la consommation », a déclaré P&G. Les ventes d’électroménagers ont également augmenté, en raison des lancements de produits haut de gamme et de la hausse des prix.

Taylor a déclaré que la croissance du segment – ​​qui avait stagné avec l’émergence de concurrents comme Harry’s et Dollar Shave Club – était due à sa diversification. « Nous ne sommes plus une entreprise de rasage humide, nous sommes vraiment une entreprise de toilettage avec une croissance dans le rasage humide, le rasage à sec, que nous appelons appareils électroménagers, nous nous développons également dans bon nombre de ces nouveaux domaines, comme l’IPL, le pouls intense zone claire », a-t-il déclaré.

Pour le quatrième trimestre, P&G a enregistré un bond de 7 % de ses ventes nettes, à 18,9 millions de dollars. Le bénéfice net s’est élevé à 2,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 4 % en glissement annuel. Les ventes de produits de beauté ont bondi de 11% par rapport à l’année précédente, lorsque les gens se concentraient davantage sur les articles essentiels, à 3,5 millions de dollars. Cette tendance est en ligne avec le marché américain du prestige, qui a connu une croissance de 66% au deuxième trimestre de l’année, selon le NPD Group.

Les ventes de toilettage ont augmenté de 10 %, à 1,67 milliard de dollars.

Pour en savoir plus sur WWD.com, consultez :

Les ventes de produits de beauté aux États-Unis font leur retour