Les actions de PowerGrid InvIT sont cotées à une prime de 4% par rapport au prix de l’introduction en bourse; 3e InvIT coté après IndiaGrid Trust, IRB InvIT

PowerGrid Infrastructure Investment Trust (PowerGrid InvIT) appartient à la société d’État Power Grid Corporation of India. Image: .

Les actions de PowerGrid Infrastructure Investment Trust (InvIT) ont fait leurs débuts à 104 roupies par action, en hausse de 4% par rapport au prix d’émission de 100 roupies par part. PowerGrid InvIT avait une capitalisation boursière de Rs 9 463,99 crore sur la liste. Il s’agissait du premier fonds d’investissement dans les infrastructures (InvIT) du pays à être lancé par une entreprise du secteur public. Le numéro PowerGrid InvIT a été abonné 4,83 fois le dernier jour de l’abonnement. L’émission de Rs 7 735 crore a reçu des offres pour 205 unités de crore contre 42 unités de crore proposées. Lors de sa cotation, PowerGrid Infrastructure Investment Trust est devenu le troisième InvIT à être coté sur les bourses après IndiaGrid Trust et IRB InvIT.

L’émission comprenait une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 4 993,48 crore et une offre de vente (OFS) à hauteur de Rs 2 741,50 crore par les actionnaires vendeurs. La part réservée aux investisseurs institutionnels a vu une souscription de 4,63 fois et les autres investisseurs 5,07 fois. PowerGrid Infrastructure Investment Trust (PowerGrid InvIT) appartient à la société d’État PowerGrid Corporation of India.

Le sponsor de PowerGrid Infrastructure Investment Trust, Power Grid Corporation of India (PGCIL) a reçu le statut de “ Navratna ” en 2008 et a ensuite été mis à niveau vers “ Maharatna ” en 2019. Il s’agit du troisième CPSE en termes de bloc brut et le plus important en termes de longueur des lignes de transmission (ckms) ayant plus de 85 pour cent de part de marché dans la capacité cumulative de transfert d’électricité interrégionale de l’Inde. De nombreux analystes estiment qu’un sponsor soutenu par le gouvernement comme PGCIL insuffle la confiance. PG InvIT est noté AAA et au prix d’émission de Rs 100 par part, offre un rendement de 12 pour cent, se négociant à un écart de 600 pb à 10 ans G-sec (6,0%).

Ceux de Prabhudas Lilladher ont donné une note «d’abonnement» à la question. Ils ont déclaré que la notation de l’introduction en bourse avait été attribuée sur la base de l’avantage concurrentiel de ses sponsors, d’un flux de trésorerie constant et stable, de la nature stratégique et critique de l’activité de transport d’énergie et d’un solide positionnement financier. PGInVIT est une fiducie d’investissement dans les infrastructures (InvIT) créée pour posséder, construire, exploiter, entretenir et investir dans des actifs de transport d’électricité.

