Les actions de RBL Bank ont ​​touché le circuit inférieur suite à la baisse des notes de courtage

Alors même que la RBI et la direction de la banque tentaient d’assurer les marchés des fondamentaux de la banque, les analystes ont abaissé la cote de l’action à « vendre » et réduit le prix cible des actions de RBL Bank en raison de préoccupations concernant la qualité des actifs, citant un besoin accru de transparence dans la succession Planification.

Les actions de RBL Bank ont ​​chuté de plus de 20 % en cours de journée lundi et ont atteint leur plus bas niveau en 52 semaines à 132,35 Rs sur l’ESB, après les récents changements de direction au sein de la banque et la nomination d’un candidat de la Reserve Bank of India (RBI) à son poste. Conseil. Cependant, l’action a récupéré environ 7% par rapport aux plus bas de la journée pour terminer à Rs 141,75, en baisse de 17,8%, après que la RBI a apaisé les craintes en affirmant que la banque était bien capitalisée et que sa situation financière restait satisfaisante.

L’indice Nifty Bank a gagné 200,85 points lundi pour clôturer à 35 057,90. Les actions de HDFC Bank, PNB, ICICI Bank et Kotak Mahindra Bank ont ​​progressé de 1,4%. RBL Bank a terminé en tête des perdants de l’indice.

ICICI Securities a déclaré que l’action similaire de RBI dans d’autres banques dans le passé, y compris la nomination d’administrateurs supplémentaires aux conseils d’administration de YES Bank, J&K Bank, Dhanalakshmi Bank, Ujjivan Small Finance Bank et Lakshmi Vilas Bank, faisait allusion à des problèmes liés à la conformité ou à la qualité des actifs ou la gouvernance ou le risque commercial. Par conséquent, les répercussions de ces développements sur les déposants, les employés, et le déraillement de la confiance et les perturbations qui en résulteraient seraient des éléments clés pour le suivi à l’avenir.

La maison de courtage a abaissé la note de l’action, attribuant une note « Vente » avec un prix cible révisé de 130 Rs contre 181 Rs. 5,4 %, coût du crédit à 4,6 %, restructuration à 3,35 %, NIM en baisse de 30 points de base à 4,06 %, croissance à peine stable QoQ/YoY. Nous devons surveiller de près si la stratégie et les performances sont clairement conformes aux directives », a déclaré ICICI Securities.

Les analystes de Motilal Oswal ont déclaré que RBL Bank déclarerait probablement des pertes au cours de l’exercice 22, malgré les prévisions de gestion de 1% de RoA d’ici la fin de l’année. Le stress élevé de la qualité des actifs au cours des dernières années, l’augmentation des dérapages dans les affaires non garanties de la microfinance et des cartes de crédit, et la croissance atone des prêts au cours des deux dernières années sont les principales raisons invoquées par la maison de courtage pour expliquer les perspectives négatives. « Les développements actuels ont suscité des inquiétudes quant à la capacité de la banque à maintenir un redressement de ses performances opérationnelles, tout en suscitant des inquiétudes concernant des actions similaires de la part du régulateur sur d’autres banques de taille moyenne, où les performances opérationnelles ont été sous-optimales. Nous mettons donc notre notation sous examen et restons attentifs aux futurs développements et attendons plus de clarté dans le résultat 3QFY22 (octobre-décembre) », a déclaré Motilal Oswal.

