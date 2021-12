Les actions de RBL Bank plongent de 10 % après la démission de Vishawvir Ahuja en tant que directeur général et PDG

Les actions de RBL Bank ont ​​plongé de 10% lundi à Rs 155 chacune sur l’ESB lors de l’ouverture d’accords après une série de changements de direction au cours du week-end.

Les actions de RBL Bank ont ​​plongé de 10% lundi à Rs 155 chacune sur l’ESB lors de l’ouverture d’accords après une série de changements de direction au cours du week-end. Vishawvir Ahuja de RBL Bank a quitté ses fonctions de directeur général et chef de la direction, et la banque a nommé Rajeev Ahuja au poste de directeur général et chef de la direction par intérim. La Reserve Bank of India (RBI) a également nommé son directeur général Yogesh K Dayal en tant qu’administrateur supplémentaire au conseil d’administration de RBL Bank. Le développement intervient après que le conseil d’administration a accepté la demande de l’ancien directeur général et PDG Vishwavir Ahuja de prendre un congé médical. Le prêteur a apaisé les craintes des clients en déclarant que ces développements ne sont pas dus à des inquiétudes concernant les avances, la qualité des actifs et le niveau des dépôts de la banque.

La saga de gestion pourrait retarder l’histoire de la normalisation des affaires: Emkay

La maison de courtage Emkay estime qu’afin de réconforter les investisseurs, davantage d’explications seront nécessaires de la part de la direction pour justifier la sortie soudaine de Vishwavir Ahuja près de six mois avant la fin de son mandat (22 juin) et l’intervention de la RBI (généralement observée dans des banques faibles comme Ujjivan , Dhanlaxmi, LVB, J&K Bank). Cependant, la nomination de Rajeev Ahuja (dans le cadre du redressement) en tant que directeur général et PDG par intérim, des coussins de liquidités/ratios de fonds propres sains (niveau I à 15,5%) et l’intention stratégique de la direction de modifier la composition du portefeuille vers des actifs garantis sont quelque peu réconfortants. .

Cependant, une dislocation à court/moyen terme de la qualité des affaires/des actifs est inévitable. Ainsi, les estimations de gains ont été réduites pour F22/FY23/FY24 de 176%/13%/12%. La maison de courtage a également réduit le multiple P/ABV à 0,7x Dec’23E contre 0,9x. En conséquence, le TP a également été réduit à Rs 165 contre Rs 215, compte tenu d’un RoE inférieur (8 à 10 % par rapport aux FY23-24E contre 9 à 11 % auparavant) et de l’incertitude de gestion à court terme. Conservez la retenue avec UW dans EAP.

