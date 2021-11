Les actions de Reliance Capital chutent de 5 % alors que RBI remplace le conseil d’administration de Co

Le stock a chuté de 4,99 % à sa limite inférieure de circuit de 18,10 roupies à la fois sur l’ESB et la NSE. (fichier image)

Les actions de Reliance Capital Ltd ont chuté mardi de 5% à sa limite inférieure de circuit, un jour après que la Banque de réserve a remplacé le conseil d’administration de la société promue par Anil Ambani.

La Banque de réserve a remplacé lundi le conseil d’administration d’Anil Ambani promu Reliance Capital Ltd (RCL) et entamera sous peu une procédure de faillite contre la NBFC criblée de dettes en raison de défauts de paiement et de graves problèmes de gouvernance.

Nageswar Rao Y (ancien directeur exécutif de la Bank of Maharashtra) a été nommé administrateur de la société, a indiqué la RBI dans un communiqué.

Pendant ce temps, la société dans un communiqué a salué la décision de la RBI de régler sa dette en vertu du code de l’insolvabilité et de la faillite.

« La société coopérera pleinement avec l’administrateur nommé par la RBI pour le règlement rapide de sa dette dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes », a-t-il déclaré.

« … La Banque de réserve a (lundi) remplacé le conseil d’administration de M/s Reliance Capital Ltd (RCL) en raison des défauts de RCL à respecter les diverses obligations de paiement envers ses créanciers et de graves problèmes de gouvernance auxquels le conseil n’a pas été confronté. en mesure de traiter efficacement », a déclaré la banque centrale.

Il a en outre déclaré que la Banque de réserve entamerait sous peu le processus de résolution de l’entreprise en vertu des règles sur l’insolvabilité et la faillite (procédures d’insolvabilité et de liquidation des prestataires de services financiers et demande à l’autorité d’adjudication), 2019.

