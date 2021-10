Les actions de Reliance, ICICI Bank, HDFC Life, Indian Oil, Zee Entertainment, Tech Mahindra en bref

Sur les graphiques hebdomadaires, la référence Nifty a formé une bougie baissière qui soutient une faiblesse temporaire, bien que la structure à moyen terme soit toujours positive.

Les contrats à terme astucieux ont légèrement progressé au début des échanges, à 18 157,50 points, en hausse de 13 points lundi. BSE Sensex et Nifty 50 devraient connaître un démarrage prudent le premier jour de la semaine. Les acteurs du marché suivront de près les bénéfices trimestriels en cours, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain, les flux de fonds étrangers et d’autres indices mondiaux. De plus, les indices de référence pourraient également connaître de la volatilité cette semaine au milieu de l’expiration des produits dérivés. « Sur les graphiques hebdomadaires, la référence Nifty a formé une bougie baissière qui soutient une faiblesse temporaire, bien que la structure à moyen terme soit toujours positive. Nous sommes d’avis que pour les traders positionnels, une SMA de 20 jours ou 17950 serait le niveau de support clé. D’un autre côté, 18300 et 18425 peuvent agir comme un niveau de résistance décisif. Pour les day traders, 18050 serait le niveau de support sacro-saint et au-dessus du même niveau, un repli pourrait être observé jusqu’à 18300-18350 », a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail), Kotak Securities.

Des actions à surveiller

RIL : Reliance Industries Ltd, dirigée par Mukesh Ambani, a annoncé un bénéfice net pour le trimestre de juillet à septembre de l’exercice 22 à Rs 13 680 crore, soit une hausse de 11,4 % en séquentiel.

Tech Mahindra, Aditya Birla : Des sociétés cotées à l’ESB telles que Tech Mahindra, Indus Towers, SRF, HDFC Assest Management Company, Coforge, Colgate Palmolive, Kansai Nerolac Paints, The Ramco Cements, Aditya Birla Sun Life AMC, Home First Finance Company India, CEAT et CSB Bank annonceront leurs résultats du trimestre de septembre aujourd’hui.

Banque ICICI: La banque ICICI a annoncé samedi son bénéfice trimestriel le plus élevé jamais enregistré sur une base autonome à 5 511 crores de Rs pour le trimestre de septembre 2021-2022 grâce à une croissance saine des prêts dans tous les secteurs verticaux, aidée par la baisse des créances douteuses.

Invitation IRB : La première fiducie d’investissement dans les infrastructures cotée en Inde a déclaré samedi que ses revenus au trimestre de septembre 2021 étaient passés à 328 crores de roupies.

CIO : Indian Oil s’attend à ce que la raffinerie atteigne 100% d’ici un trimestre à mesure que la demande de carburant reviendra, a déclaré son président SM Vaidya. S’exprimant au Forum indien sur l’énergie par CERAWeek, il a déclaré que la demande de GPL d’essence et de gaz de cuisson était déjà supérieure aux niveaux pe-Covid et que le diesel – le carburant le plus consommé dans le pays – revenait progressivement à la normale.

Banque fédérale : La Banque fédérale a annoncé une augmentation de 49,62 % d’une année sur l’autre de son bénéfice net autonome pour le deuxième trimestre clos en septembre à Rs 460,26 crore, principalement en raison d’un provisionnement plus faible et d’un revenu plus élevé.

Compagnie d’assurance-vie HDFC : L’assureur-vie du secteur privé HDFC Life Insurance a annoncé vendredi une baisse de 15,84% en glissement annuel de son bénéfice net consolidé à Rs 275,91 crore au deuxième trimestre de cet exercice, contre Rs 327,83 crore pour la même période l’exercice précédent.

ZEEL : La Haute Cour de Bombay devrait prononcer mardi son ordonnance dans l’enchevêtrement juridique de Zee Entertainment Enterprises (ZEEL) avec son plus grand investisseur institutionnel, Invesco Developing Markets Fund. Par ailleurs, le banc du Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) de Mumbai a ajourné l’affaire à mercredi.

