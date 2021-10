Les actions de Reliance, IndiGo, Bajaj Auto, Zee Entertainment, IndusInd Bank, BPCL en bref

Les investisseurs garderont un œil sur les prix du pétrole, les flux de fonds étrangers, les résultats du deuxième trimestre, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain et d’autres indices mondiaux

Les contrats à terme Nifty se négociaient à 18 220, en hausse de 8 points, sur la bourse de Singapour, suggérant un début prudent pour BSE Sensex et Nifty 50 jeudi. Les analystes s’attendent à de la volatilité le jour de l’expiration du F&O. Les investisseurs garderont un œil sur les prix du pétrole, les flux de fonds étrangers, les résultats du deuxième trimestre, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain et d’autres indices mondiaux. «Avant l’expiration mensuelle des F&O, la volatilité peut se poursuivre, par conséquent, le trading basé sur le niveau serait la stratégie idéale pour les day traders. Pour les taureaux, 18100 serait le niveau de support clé et si l’indice dépasse le niveau, il y a une forte possibilité d’un rallye de retrait intrajournalier rapide jusqu’aux niveaux 18300-18350. D’un autre côté, le licenciement de 18100 pourrait éventuellement ouvrir une nouvelle vague de correction jusqu’à 18060-18000 », a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail), Kotak Securities.

Des actions à surveiller

IndiGo, infrastructure de confiance : Sociétés cotées à l’ESB telles que Bajaj Finserv, NTPC, Tata Power, DLF, InterGlobe Aviation, Marico, RBL Bank, Adani Green Energy, AU Small Finance Bank, Blue Star, CarTrade Tech, Chalet Hotels, Chemcon Specialty Chemicals, Edelweiss Financial Services, Gujarat Gas, HSIL, Indian Bank, Infibeam Avenues, JK Tire & Industries, Mahindra & Mahindra Financial Services, Motilal Oswal Financial Services, Reliance Infrastructure, SBI Cards and Payment Services, UCO Bank, UTI Asset Management Company, Welspun Corp et Westlife Development publiera aujourd’hui les résultats du trimestre de septembre.

Reliance Industries Ltd : Iconix Lifestyle India, une coentreprise à parts égales entre Reliance Brands et Iconix Brand Group Inc, a annoncé mercredi l’acquisition des droits de propriété intellectuelle en Inde de la marque britannique emblématique Lee Cooper pour un montant non divulgué.

Bajaj-Auto : Bajaj Auto a annoncé une augmentation de 12% en glissement annuel (YoY) de son bénéfice net à Rs 1 275 crore pour le trimestre de septembre. Les revenus d’exploitation au cours du trimestre de septembre ont augmenté de 22% en glissement annuel à Rs 8 672 crore. Les volumes totaux au cours du trimestre de septembre ont augmenté de 9% en glissement annuel pour atteindre 11,44 unités lakh.

Larsen & Toubro : Les revenus de Larsen & Toubro (L&T) au premier semestre de l’exercice 22 sont revenus aux niveaux d’avant Covid grâce à l’exécution régulière des projets d’infrastructure et aux mesures prises pour atténuer les risques de productivité liés à la deuxième vague.

ZEEL : Invesco Developing Markets Fund, le plus grand investisseur dans Zee Entertainment Enterprises (ZEEL), est susceptible de faire appel contre l’injonction de la Haute Cour de Bombay qui empêche la société de convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGE).

Banque de l’Industrie : Le bénéfice net d’IndusInd Bank a augmenté de 72% en glissement annuel (YoY) à Rs 1 113,53 crore au cours du trimestre de septembre grâce à des revenus plus élevés et à des provisions plus faibles. Le revenu net d’intérêts (NII) de la banque a augmenté de 11,6% en glissement annuel à Rs 3 658 crore, les autres revenus ont augmenté de 18% à Rs 1 837 crore et la marge nette d’intérêt (NIM) a augmenté d’un point de base (bps) séquentiellement à 4,07 %.

BPCL : Le Centre a reçu un dividende final de Rs 6 665 crore pour l’exercice 21 du détaillant-raffineur de carburant BPCL, qui est sur le point d’être privatisé.

Brasseries unies : Le fabricant de bière United Breweries Ltd a annoncé mercredi une augmentation de plusieurs fois de son bénéfice net consolidé à Rs 80,34 crore pour le deuxième trimestre clos en septembre 2021, aidé par la reprise des volumes dans le cadre de la levée progressive des restrictions sur le marché.

SBI Vie : SBI Life a signalé une baisse de 17,7% de son bénéfice net à Rs 247 crore au deuxième trimestre clos en septembre 2021. L’assureur du secteur privé avait affiché un bénéfice net de Rs 300 crore au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

