Les actions de Reliance Industries pourraient prolonger le rallye stellaire; analystes optimistes, vérifiez le prix cible

Le cours de l’action Reliance Industries est en hausse de 7% depuis le début du mois. (Photo : REUTERS)

Reliance Industries de Mukesh Ambani pourrait prolonger son rallye actuel et augmenter de 14% par rapport au prix d’ouverture d’aujourd’hui, selon les analystes. Le cours de l’action a déjà bondi de 7% jusqu’à présent ce mois-ci, s’ajoutant à sa forte dynamique haussière qui a commencé en juillet de cette année. Les analystes sont toujours optimistes quant aux perspectives du cours de l’action de RIL, s’attendant à ce que l’action dépasse les 2 700 roupies par action. Des leviers fondamentaux tels que le déblocage de valeur dans le commerce de détail et le commerce numérique, avec une éventuelle introduction en bourse à venir, sont considérés comme des moteurs clés du cours de l’action Reliance Industries. Actuellement, le cours de l’action RIL indique un prix de 2 420 roupies pièce.

Sharekhan – Acheter

Objectif de cours – Rs 2 700 par action

Les analystes de Sharekhan s’attendent à une reprise continue des bénéfices de RIL, entraînée par une reprise cyclique des marges pétrolières et chimiques, une augmentation progressive des tarifs des télécommunications, une croissance élevée du commerce de détail et l’accélération de nouvelles sources de revenus telles que les services à large bande et le nouveau commerce. “Un accord potentiel dans les activités O2C et une nouvelle création de valeur dans les activités numériques et de vente au détail (avec une introduction en bourse probable pour les entreprises de consommation dans les prochaines années) sont des catalyseurs clés pour le titre et augmenteraient les rendements des actionnaires dans les années à venir”, ont-ils déclaré. ajoutée.

L’investissement de Mukesh Ambani dans les nouvelles énergies est considéré comme une étape vers une énergie propre avec le potentiel de créer de la valeur à long terme. “Nous pensons que RIL collaborerait avec les leaders mondiaux dans le domaine de l’énergie propre pour la technologie et construirait de grands projets pour des économies d’échelle”, ont déclaré les analystes. En outre, le gouvernement pourrait proposer des politiques de soutien telles que le régime PLI pour l’électrolyseur et cela réduirait le coût global d’investissement et créerait une valeur à long terme pour RIL.

ICICI Direct – Tenir

Objectif de cours – Rs 2 480 par action

ICICI Direct a lancé la couverture de Reliance Industries avec une cote de maintien tout en s’attendant à ce que les activités de consommation soient le moteur de la croissance à l’avenir. La société a un bilan solide après la levée de fonds, tandis que son activité traditionnelle continuera de générer des flux de trésorerie stables. Nous initions une couverture sur l’action avec une recommandation de conservation », a déclaré ICICI Direct.

Les investissements de Reliance Industries dans diverses petites entreprises et startups au fil des ans sont également considérés comme quelque chose de positif par les analystes d’ICICI Direct. « L’entreprise a investi plus d’environ 1,9 milliard de dollars américains au cours des cinq dernières années. Nous pensons que ces investissements offrent une valeur d’option dans l’opportunité globale et complètent les objectifs de création d’écosystème numérique », ont-ils ajouté.

Portefeuille Bonanza – Acheter

Objectif de cours – Rs 2 750 par action

Sur le plan technique, Vishal Wagh, responsable de la recherche chez Bonanza Portfolio, s’attend à ce que le cours de l’action de RIL grimpe à 2 750 Rs par action, devenant ainsi le prochain acteur du marché. “Reliance a donné une percée autour de 2 340 Rs au-dessus du poteau triangulaire qu’il a atteint le niveau record de Rs 2 480. Il se consolide actuellement entre la fourchette de Rs 2 380 à Rs 2 455. », a-t-il ajouté.

Vishal Wagh a déclaré que le stock de RIL crée une formation de drapeaux de sondage. Si Reliance maintient des niveaux supérieurs à “Rs 2 400 pour les trois à quatre prochaines sessions, il coupera une plage plus élevée du drapeau et la prochaine cible sera la hauteur du sondage qui est d’environ 250 points. Cette formation technique nous amène à l’objectif de Rs 2700+ », a-t-il ajouté. Les investisseurs ont été invités à maintenir le stop loss en dessous des niveaux de Rs 2 340.

