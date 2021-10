Les actions de Reliance Industries, Tata Motors, ONGC, Oil India, Infosys, Wipro, Mindtree, Coal India en bref

D’autres hausses sont probables sur Nifty une fois que la résistance immédiate de 18009 sera supprimée.

Les contrats à terme Nifty se négociaient de 43 points ou 0,24% à 18 047 sur la bourse de Singapour, suggérant une ouverture positive pour BSE Sensex et Nifty 50. Les investisseurs surveilleront de près les actions spécifiques aux actions, alors que la saison des résultats s’accélère. Les participants au marché réagiront également aux chiffres de l’IPC et aux données IIP, publiés hier. « En zoomant sur les graphiques Nifty 60 min, nous pouvons observer que bien que l’indice se soit corrigé par rapport aux sommets de lundi, il a rebondi mardi et a réussi à clôturer sur une note forte au-dessus de la MA de 20 périodes. Cela indique que la tendance haussière à court terme devrait se poursuivre », a déclaré Subash Gangadharan, analyste technique et dérivé principal, HDFC Securities. Il pense également que d’autres hausses sont probables une fois que la résistance immédiate de 18009 sera supprimée. Les prochains objectifs haussiers sont à 18100. Le support immédiat pour surveiller une faiblesse est à 17958, a-t-il ajouté.

Des actions à surveiller

RIL : Reliance New Energy Solar Limited (RNESL), une filiale de Reliance Industries Limited, et la société danoise Stiesdal A/S (Stiesdal) ont signé un accord de coopération pour le développement technologique et la fabrication des électrolyseurs HydroGen de Stiesdal en Inde. Dans un autre développement, NexWafe GmbH (NexWafe) a annoncé l’introduction de RNESL en tant qu’investisseur stratégique principal dans son tour de financement de série C de 39 millions d’euros (45 millions de dollars) avec un investissement de 25 millions d’euros (29 millions de dollars) dans la première phase.

Moteurs Tata : Le constructeur automobile indien Tata Motors a levé 75 milliards de roupies (994 millions de dollars) auprès du fonds Rise Climate de la société de capital-investissement TPG et de l’ADQ d’Abou Dhabi pour développer ses activités de mobilité électrique des passagers, a annoncé mardi la société.

ONGC, Pétrole Inde : Le dernier appel d’offres indien pour 21 blocs pétroliers et gaziers n’a attiré que trois soumissionnaires, dont deux étaient les sociétés d’exploration publiques Oil and Natural Gas Corp (ONGC) et Oil India Ltd (OIL), selon le régulateur en amont DGH.

Infosys, Wipro : Un total de 15 sociétés cotées à l’ESB telles que Infosys, Wipro, Mindtree, Advik Laboratories, Aditya Birla Money, Morarka Finance, National Standard, Perfect-Octave Media Projects, Plastiblends India, Raghav Productivity Enhancers, SDC Techmedia, Sanathnagar Enterprises, Stratmont Industries , et Unistar Multimedia devaient publier leurs résultats trimestriels le 13 octobre 2021.

Charbon de l’Inde : Reconnaissant tacitement la grave crise à laquelle est confronté le secteur électrique du pays en raison de la pénurie de charbon, le Centre a demandé aux gouvernements des États d’intensifier les importations du combustible clé pour l’énergie thermique, malgré ses prix élevés sur les marchés mondiaux.

