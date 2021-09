Les actions de RIL, Reliance Comm, Jindal Steel and Power, Dr Reddy’s et Bharti Airtel sur le radar des investisseurs aujourd’hui

Les analystes techniques disent que sur les graphiques quotidiens et intrajournaliers, Nifty maintient une formation de continuation de cassure indiquant une nouvelle tendance à la hausse par rapport aux niveaux actuels.

Les contrats à terme Nifty se négociaient à 39 points ou 0,22% à 17 398,50 sur la bourse de Singapour, suggérant un départ positif pour BSE Sensex et Nifty 50 lundi. Lors de la session précédente, BSE Sensex a bondi de 277 points ou 0,48% à 58 130, tandis que l’indice Nifty 50 a bondi pour terminer à 17 320. Les analystes techniques disent que sur les graphiques quotidiens et intrajournaliers, Nifty maintient une formation de continuation de cassure indiquant une nouvelle tendance à la hausse par rapport aux niveaux actuels. “Bien que la tendance à court terme reste positive, une certaine réservation de bénéfices pourrait être en vue, car les traders pourraient préférer enregistrer des bénéfices près du niveau de résistance de 17500. Pour les traders qui suivent la tendance, 17150 et 17000 pourraient être le niveau de support important tandis que d’un autre côté, 17500 et 17700 pourraient agir comme un niveau de résistance important pour le marché », Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, recherche technique sur les actions, Kotak Securities, mentionné.

Des actions à surveiller

RIL : Reliance Strategic Business Ventures (RSBVL), une filiale en propriété exclusive de Reliance Industries Ltd, a acquis une participation de 57,06 % dans Strand Life Sciences pour Rs 393 crore en espèces. La société investirait également jusqu’à Rs 160 crore d’ici mars 2023, portant son investissement total à Rs 553 crore. Suite à cela, la participation de la société passera à environ 80,3%, a-t-il déclaré dans un dossier relatif à l’ESB.

Nouvelles connexes

Communications de confiance : Vendredi, la Cour suprême a demandé une réponse du gouvernement à un plaidoyer des sociétés Anil Ambani en difficulté – Reliance Communication (RCL) et Reliance Telecom (RTL) – demandant le remboursement du montant excédentaire de plus de Rs 104 crore, qui aurait été « illégalement ». et illégalement” encaissé par le DoT contre leurs cotisations de Rs 774 crore vers les cotisations différées du spectre.

L’acier et la puissance de Jindal : L’industriel Naveen Jindal, dirigé par Jindal Steel & Power (JSPL), a reçu l’approbation des actionnaires pour céder sa participation de 96,42% dans sa filiale Jindal Power (JPL) pour Rs 7 401 crore à Worldone (WPL).

Les laboratoires du Dr Reddy : La société a conclu un accord définitif avec Citius Pharmaceuticals pour vendre ses droits sur l’agent anticancéreux E7777 (denileukine diftitox).

Banque du Maharashtra : La Bank of Maharashtra (BoM) est bien placée pour franchir bientôt Rs 3 lakh crore dans le total des affaires grâce à l’amélioration du sentiment économique, a déclaré un haut responsable. La banque a été performante dans divers paramètres clés, notamment la mobilisation des dépôts, la croissance du crédit, la reprise, la gestion des risques, etc., a déclaré à PTI le directeur général et PDG de la BoM, AS Rajeev.

Bharti Airtel : L’émission de droits de Bharti est positive pour la société, a déclaré Moody’s Investors Service, notant que le nouveau capital maintiendrait l’effet de levier relativement stable au milieu des investissements 5G, des paiements en espèces continus pour le spectre et des dépenses de règlement liées à l’AGR.

