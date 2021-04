Les actions de RIL se négocient à plat; les analystes s’attendent à un bond de 100% du bénéfice net de Reliance Industries Ltd au quatrième trimestre sur une base faible

Le stock de RIL est sous pression depuis quelques mois, d’abord à cause de la protestation des agriculteurs, entraînant des pertes au Pendjab, puis à cause de l’accord du groupe Future qui a été soumis au tribunal avec Amazon. Image: .

Le cours de l’action RIL était stable avec un biais négatif à Rs 2.021.90 chacun sur l’ESB, avant les résultats du trimestre janvier-mars le 30 avril. Les analystes s’attendent à une croissance à deux chiffres des revenus pour RIL au quatrième trimestre de FY21. Le stock RIL a augmenté de 42 pour cent au cours de la dernière année, le stock est en baisse de 3 pour cent jusqu’à présent en avril. La major pétrolière aux télécommunications annoncera également un dividende vendredi. La société de courtage JM Financial voit les bénéfices de Reliance Industries Ltd augmenter de 107 pour cent à Rs 13 150 crore. Ceux de Kotak Securities voient le bénéfice consolidé augmenter de 109 pour cent à Rs 13 248 crore contre Rs 6 348 crore au trimestre de l’année précédente. La marge d’Ebitda peut baisser séquentiellement. Kotak Securities s’attend également à ce que RIL fasse état d’une augmentation de 2 pour cent de ses ventes consolidées à Rs 1,39,012 crore.

Le stock de RIL a été sous pression ces derniers mois, d’abord à cause de la protestation des agriculteurs, entraînant des pertes au Pendjab, puis à cause de l’accord du groupe Future qui a été porté devant le tribunal avec Amazon poussant l’affaire très fort, a déclaré un analyste. De plus, au cours des derniers mois, Bharti Airtel a accéléré le rythme d’ajout de nouveaux abonnés et maintenant la part de marché globale en termes de nombre de clients est presque la même pour Jio et Airtel. «Nous nous attendons à ce que les investisseurs soient prudents pour le moment et attendent les résultats, car le verrouillage à divers endroits a également un impact sur son activité de vente au détail», a déclaré Gaurav Garg, responsable de la recherche chez CapitalVia Global Research à Financial Express Online.

Nouvelles connexes

Reliance Industries, Yes Bank, HUL, Future Retail, Vedanta, Equitas SFB en bref Le cours de l’action Reliance Industries peut atteindre ces niveaux; les investisseurs étrangers maintiennent une position haussière RIL, Titan, HUL, PowerGrid InvIT, Bharti Airtel, Bajaj Finserv, Ambuja Cements en bref

Jusqu’à présent, dans les transactions intrajournalières, un total de 1,22 actions lakh ont été négociées sur l’ESB, tandis que 28,43 actions lakh ont échangé des mains sur NSE. Les revenus d’exploitation devraient augmenter de 3 pour cent, grâce à l’amélioration de la performance de ses activités pétrolières vers produits chimiques grâce aux prix élevés du pétrole brut et à la demande accrue de produits pétrochimiques au cours du trimestre. La performance de l’activité Reliance Jio devrait également rester solide, grâce à l’augmentation de la base d’abonnés à 421 millions et à l’augmentation des ARPU ex-IUC. «Les bénéfices de Reliance Industries Q4FY21 devraient augmenter de plus du double sur une base annuelle sur une base faible», a déclaré Satish Kumar, analyste de recherche, Choice Broking, à Financial Express Online.

Les analystes d’Angel Broking s’attendent également à ce que les résultats de Reliance Industries au quatrième trimestre soient solides, en raison de la hausse des prix du pétrole brut et de la demande accrue de produits pétrochimiques. Cela entraînerait une augmentation des marges du raffinage et de la pétrochimie. On s’attend à ce que la société affiche une solide croissance de son bénéfice net pour ce trimestre et un rebond de l’activité de la division de détail est également attendu, après la pandémie. “L’action se négocie latéralement depuis quelques mois, dans une fourchette de 1850 à 2100 et seule une négociation constante au-dessus de 2100 indiquerait un changement de tendance à la hausse”, a déclaré Aamar Deo Singh, Head Advisory, Angel Broking. Express en ligne.

Ceux de Hem Securities estiment également que Reliance Industries Ltd affichera des performances positives dans les résultats du quatrième trimestre de l’exercice 21 avec environ 14 000 crores dans le résultat net, en raison de résultats positifs dans tous les segments. Alors que ARPU à la gamme de RS. 143-144 du côté des services numériques, sera légèrement négatif. «De plus, le démarrage de l’extraction de gaz naturel du bassin KG et un accord avec Aramco pour la participation de 20% dans la branche O2C pourrait améliorer les sentiments pour RIL. Nous le voyons dans la gamme de Rs. 2 100 à 2 200 à court terme », a déclaré à Financial Express Online Mohit Nigam, chef de PMS, Hem Securities.

(Les recommandations sur les actions dans cet article sont émises par la société de recherche et de courtage respective. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.