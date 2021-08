Les actions de Robinhood augmentent de 50 % en une seule journée alors que les investisseurs achètent des actions ; Cathie Wood augmente sa participation

L’intérêt des investisseurs de détail pour Robinhood a augmenté cette semaine. (Photo : REUTERS)

Le cours de l’action Robinhood a grimpé de 50,41% mercredi alors que les investisseurs continuaient d’acheter des actions de la nouvelle plate-forme de négociation cotée. Robinhood, négocié sous le symbole boursier HOOD sur le NASDAQ, a clôturé à 70,39 $ par action mercredi, étendant ses gains à 95% jusqu’à présent cette semaine. Alors que le prix augmentait, la sélectionneuse d’actions vedette d’ARK Investment Management, Cathie Wood, a ajouté plus d’actions de Robinhood à divers fonds. Robinhood a fait des débuts mitigés en bourse au début du mois dernier, tombant à plus de 8% en dessous du prix de l’introduction en bourse le jour de la cotation.

L’intérêt des investisseurs de détail pour Robinhood a augmenté cette semaine. Les investisseurs de détail ont acheté pour 19,4 millions de dollars nets d’actions Robinhood plus tôt cette semaine, ce qui les place dans le top 10 des actions les plus achetées et au onzième titre le plus échangé sur les plateformes de vente au détail, selon un rapport de Bloomberg, citant des données de Vanda Securities Pte. Les clients de Fidelity Brokerage Services étaient les plus intéressés par les actions Robinhood mercredi, passant jusqu’à 32 934 ordres d’achat, nettement plus élevés que les 17 640 ordres d’achat d’AMC Entertainment, qui était le deuxième titre le plus recherché par les clients de Fidelity.

Les commerçants Reddit sur WallStreetBets ont également suivi Robinhood, selon Swaggy Stocks, un tracker pour la communauté commerciale en ligne. Il y a eu plus de 900 mentions positives de Robinhood sur la plateforme.

Les actions de Robinhood ont maintenant compensé ses débuts faibles alors que les prix ont grimpé en flèche depuis l’extrémité supérieure de la fourchette de prix de l’introduction en bourse. Cathie Wood détient des actions de Robinhood dans ses ETF ARK Fintech Innovation et ARK Innovation ETF. Ce dernier détient 4,88 millions d’actions de la plateforme de trading évaluées à 343 millions de dollars tandis que l’ETF innovation fintech possède plus de 680 000 actions de la société, évaluées à 47,87 millions de dollars. Le dernier ajout de Cathie Wood aux avoirs de Robinhood est survenu mardi lorsque, selon les rapports, elle a acheté 89 622 actions de la société.

Plus tôt cette semaine, l’animateur de Mad Money, Jim Cramer, a déclaré qu’il pensait que les actions de Robinhood pourraient être achetées à leurs niveaux actuels (comme lundi), ajoutant que la plate-forme avait un avenir prometteur répondant aux préférences financières des plus jeunes. Cramer a ajouté que le cours de l’action Robinhood pourrait monter en flèche si la société acquiert une autre entreprise du secteur commercial. Jim Cramer continue de croire que l’histoire à long terme de Robinhood reste prometteuse.

Vous cherchez à investir dans les actions américaines ? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières de l’Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.