in

Robin des Bois

Les actions de Robinhood chutent alors que la SEC envisage d’interdire le paiement des transactions

Robinhood, l’application de négociation d’actions compatible avec la cryptographie, a été assaillie par un problème ou un autre – avant même que la société ne soit cotée à la bourse NASDAQ.

L’entreprise semble être à nouveau en difficulté, les régulateurs venant peut-être pour son principal générateur de revenus.

Interdiction du PFOF « sur la table »

Plus tôt cette semaine, Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission (SEC), a déclaré dans une interview que l’agence envisageait d’interdire éventuellement les paiements pour le flux d’ordres (PFOF). S’adressant à Barron’s, Gensler a expliqué qu’une interdiction de la pratique controversée est sur la table, en particulier avec la SEC cherchant à mieux réglementer le secteur des services financiers.

Pratique très controversée, le PFOF est une compensation que les sociétés de courtage reçoivent pour avoir dirigé des ordres vers différentes parties dans le processus d’exécution des transactions. En échange de l’envoi d’ordres commerciaux à un teneur de marché particulier, les sociétés de courtage obtiendront une réduction – généralement des fractions de centime par action.

Gensler a réitéré l’angle du conflit d’intérêts dans son interview, ajoutant que les teneurs de marché font désormais plus que de simples écarts sur chaque transaction. Le chef du régulateur a ajouté que les teneurs de marché obtiennent également des données, un premier aperçu et la possibilité de faire correspondre les acheteurs et les vendeurs en dehors du flux de commandes.

La nouvelle a immédiatement écrasé Robinhood, les actions de la société ayant baissé de 7% au cours des dernières 24 heures. PFOF réalise une part importante des revenus de Robinhood. Alors que la société a réitéré qu’elle sera en mesure de s’adapter si des changements de règles affectent la pratique, une baisse des revenus n’est jamais facilement pardonnée à Wall Street.

PFOF a fait l’objet de vives critiques, avec une étude de 2000 de la SEC qualifiant la loi de méthode de transfert des bénéfices commerciaux des teneurs de marché aux courtiers qui acheminent les ordres vers des spécialistes pour exécution. Le rapport a souligné,

« L’internalisation permet à une entreprise de capturer des bénéfices commerciaux sur les commandes des propres clients de l’entreprise. Cependant, le paiement des flux de commandes et l’internalisation créent des conflits d’intérêts pour les courtiers en raison de la tension entre les intérêts des entreprises à maximiser le paiement des flux de commandes ou des bénéfices commerciaux… et leur obligation fiduciaire d’acheminer les commandes de leurs clients vers les meilleurs marchés.

PayPal se cache dans le coin

L’annonce de Gensler n’est pas le seul problème pour Robinhood pour le moment. Hier, CNBC a annoncé que le principal processeur de paiement PayPal travaillait à un partenariat avec un courtier pour proposer les transactions boursières à ses utilisateurs.

Citant des sources anonymes, CNBC a noté que PayPal avait déjà mené des discussions avec plusieurs acteurs du secteur, mais que le service de négociation d’actions pourrait ne pas être lancé avant 2022. La société cherchant à obtenir l’approbation de l’Autorité de réglementation du secteur financier (FINRA) en tant que société de courtage, 2021 ne semble plus faisable.

PayPal aurait embauché Rich Hagen – un vétéran de l’industrie du courtage – dans le cadre de son jeu – pour diriger la prochaine division de négociation d’actions. La page LinkedIn de Hagen montre déjà qu’il sera responsable des “efforts de l’entreprise pour explorer les opportunités dans le secteur de l’investissement des consommateurs”.

Avec PayPal ayant plus de clients que Robinhood et une marque plus reconnaissable dans l’industrie de la fintech, se lancer dans la négociation d’actions augmentera encore les bénéfices de ce dernier.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.