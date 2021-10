Les actions de Robinhood chutent alors que les revenus du trading crypto diminuent fortement

Les actions de Robinhood (HOOD) ont chuté de plus de 8% en dehors des heures de négociation mardi après que la plate-forme de négociation sans commission ait gravement manqué aux attentes de revenus, car ses revenus de crypto-monnaie ont fortement chuté par rapport au record du deuxième trimestre.

Robinhood a déclaré que ses revenus cryptographiques étaient tombés à seulement 51 millions de dollars au troisième trimestre, contre un record de 233 millions de dollars au deuxième trimestre. La société a déclaré que la réduction de l’activité de trading de crypto-monnaies avait entraîné une diminution significative des nouveaux comptes financés et une baisse des revenus au cours du trimestre par rapport au deuxième trimestre. Le chiffre d’affaires total pour le trimestre était de 365 millions de dollars, en deçà des estimations des analystes de 437,1 millions de dollars, selon FactSet. La société a signalé une perte nette ajustée de 2,06 $ par action, contre les estimations des analystes d’une perte de 0,67 $. Robinhood a déclaré que plus d’un million de clients se sont inscrits sur la liste d’attente pour son portefeuille crypto, qui est l’un de ses « produits les plus demandés. . « La société a également lancé des investissements cryptographiques récurrents, permettant aux clients d’acheter automatiquement des cryptos, sans commission, selon le calendrier de leur choix. Les actions ont baissé de 8,2% en dehors des heures de négociation à 36,34 $ mardi après la publication du rapport. La société est devenue publique le 28 juillet à un prix d’introduction en bourse de 38 $ par action et a clôturé en baisse de 8 % le premier jour de cotation.

MISE À JOUR (26 octobre, 20:57 UTC):Ajout d’informations sur le prix de l’action au cinquième point.