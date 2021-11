Les actions de Robinhood chutent après avoir signalé une violation de la sécurité des données

Les actions de Robinhood ont chuté de 3,1% dans les échanges après-vente lundi, après que l’application de négociation d’actions et de crypto-monnaies a reconnu la violation des données de sécurité le 3 novembre dans un article de blog.

« Un tiers non autorisé a obtenu l’accès à une quantité limitée d’informations personnelles pour une partie de nos clients », a déclaré la plate-forme de trading populaire dans le blog de lundi. La société a déclaré que le tiers anonyme a obtenu une liste d’adresses e-mail pour environ cinq millions de personnes et les noms complets d’un groupe différent d’environ deux millions de personnes. Robinhood a assuré à ses clients que l’attaque avait été contenue et qu’aucune information personnelle telle que les numéros de sécurité sociale, de compte bancaire ou de carte de débit n’avait été divulguée. La société a également déclaré que le la violation n’a causé de perte financière à aucun client. Cependant, la société a également déclaré que le piratage avait compromis les informations personnelles de 310 comptes, y compris le nom, la date de naissance et le code postal, et a exposé des informations plus détaillées pour 10 clients.

