Les actions de Robinhood s’effondrent, la crypto-monnaie à blâmer?

Ce qui était considéré comme l’une des meilleures années pour Robinhood semble se terminer par une déception totale. Hier, Robinhood a publié un rapport sur les résultats plutôt décevant et cela a fait chuter les actions d’environ 10%, la crypto-monnaie est-elle à blâmer?

Robinhood n’a pas eu l’année qu’il attendait

Après un début d’année extraordinaire, les revenus liés à la cryptographie de Robinhood ont fortement chuté.

La raison? L’environnement de la crypto-monnaie s’est stabilisé dans une certaine mesure, ce qui a entraîné une réduction du nombre d’utilisateurs sur la plate-forme, en particulier une baisse des comptes financés.

Ainsi, selon le rapport, les revenus de Robinhood associés aux crypto-monnaies sont tombés à 51 millions de dollars au troisième semestre. Rappelons qu’au cours du deuxième trimestre, les revenus déclarés étaient de 233 millions de dollars, soit une baisse de 78%.

Alors qu’en termes de résultat net, ceux-ci s’élevaient à 365 millions de dollars, bien en deçà des 565 millions de dollars observés au deuxième trimestre.

De cette façon, les actions de la société se sont effondrées car les attentes du marché n’ont pas été satisfaites ; en fait, les prévisions du marché prévoyaient un bénéfice net de 437,1 millions de dollars pour ce trimestre.

Les actions de Robinhood chutent après avoir soutenu ses résultats du troisième trimestre. Source : MarketWatch

Ainsi, la société a fait état d’une perte nette ajustée de 2,06 $ par action, soit 1,32 milliard de dollars, alors que les attentes des analystes étaient une perte de 0,67 $ par action.

Va-t-il récupérer au cours du dernier trimestre?

Robinhood a averti que les vents contraires du commerce persisteront jusqu’à la fin de l’année. Et au-delà de cela, ils disent que les manies d’investissement que Robinhood éprouve rendent les résultats imprévisibles.

Selon Barron’s, lors de l’appel, le PDG de la société, Vlad Tenev, a expliqué que « historiquement, notre croissance s’est faite par vagues ».

Il a également ajouté que « les poussées se sont produites pendant des périodes de volatilité accrue ou d’événements de marché. Nous avons également vu de nouveaux clients nous rejoindre lorsque nous ajoutons de nouveaux produits et fonctionnalités, ce qui nous donne un certain contrôle sur notre croissance. Pour l’avenir, nous espérons que ces schémas persisteront.

Ils procéderont avec prudence en ce qui concerne les crypto-monnaies

De plus, Tenev a expliqué à CNBC que le deuxième trimestre a été motivé par « l’un de ces événements de marché idiosyncratiques où il existe un intérêt massif spécifiquement pour Doge ». Et, comme ils continueront à investir dans les crypto-monnaies à long terme, il a expliqué qu’il est impossible de prédire avec précision les bénéfices trimestriels.

Concernant l’avenir de la relation entre Robinhood et les crypto-monnaies, Tenev a assuré qu’ils attendront une plus grande clarté réglementaire avant d’ajouter plus de devises numériques à la plate-forme.

Nous voulons connaître votre opinion! Pensez-vous que Robinhood pourra s’en remettre ? Ou, au contraire, aurez-vous de grands défis ?

