Les actions de Sansera Engineering présentent une prime de 9 % par rapport au prix de l’introduction en bourse ; le cours de l’action franchit Rs 800 lors de ses débuts en D-St

L’action Sansera Engineering a fait une entrée remarquée en bourse ce vendredi 24 septembre. L’action était cotée à Rs 811,35 pièce, ralliant plus de 9% du prix d’introduction en bourse de Rs 744 par action. Au moment de l’inscription, la capitalisation boursière de Sansera Engineering s’élevait à Rs 4 168,54 crore. Après une cotation réussie, la société a rejoint d’autres sociétés cotées telles que Endurance Technologies, Minda Industries, Sundram Fasteners, Suprajit Engineering, Bharat Forge, Motherson Sumi Systems et Mahindra CIE Automotive en bourse. L’introduction en bourse de 1 283 crore a été souscrite 11,47 fois et a été ouverte du 14 au 16 septembre. L’introduction en bourse de Sansera Engineering était entièrement une offre de vente (OFS) de 1,72 crore d’actions par les actionnaires vendeurs.

