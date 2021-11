Les actions de Sapphire Foods font de solides débuts en bourse ; KFC, l’opérateur Pizza Hut répertorie à 11% de prime

Sapphire Foods possède des marques QSR de premier plan dans son portefeuille d’opérations de restauration et bénéficie d’une présence substantielle dans l’espace QSR. Image : .

Les actions de KFC et de l’opérateur de Pizza Hut Sapphire Foods India ont fait une forte cotation en bourse jeudi, malgré la faible dynamique globale du marché. Les actions de Sapphire Foods ont été ouvertes à la négociation à 1 311 Rs pièce, en hausse de 11,10 % ou 131 Rs par action par rapport au prix d’émission de 1 180 Rs par action. Au moment de l’inscription, la société avait une capitalisation boursière de Rs 8 330,43 crore. L’introduction en bourse (offre publique initiale) de Sapphire Foods a été conclue plus tôt ce mois-ci. Au cours du processus d’appel d’offres de trois jours, l’introduction en bourse de Sapphire Foods India a été souscrite 6,62 fois.

L’offre publique initiale de Sapphire Foods était entièrement une offre à la vente (OFS) de 1,75 crore d’actions par les promoteurs et les actionnaires existants. La société avait fixé une fourchette de prix de 1 120 à 1 180 Rs par action. Les analystes ont déclaré que Sapphire Foods avait subi des pertes au cours des dernières périodes (FY19-20) et que les résultats financiers n’étaient pas excellents.

Sapphire Foods a vu ses ventes nettes chuter de Rs 1 193 crore au cours de l’exercice 2018-19 à Rs 1 019 crore au cours de l’exercice précédent. La société a enregistré des pertes au cours des trois dernières années avec une marge d’EBITDA de 12,2 %. En septembre 2021, la société exploitait 219 magasins KFC, environ 261 magasins Pizza Hut et 2 magasins Taco Bell. Parmi les principales marques QSR de l’Inde, la majorité des parts de marché est détenue par des acteurs comme Domino’s, McDonalds, KFC, Pizza Hut et Burger King. KFC est la plus grande chaîne QSR servant du poulet en Inde.

Les analystes d’ICICI direct Research ont déclaré que le sous-segment de la chaîne QSR de l’industrie des services alimentaires est très compétitif. La société est principalement en concurrence avec des chaînes internationales de restauration rapide opérant en Inde, au Sri Lanka et aux Maldives, telles que McDonald’s, Burger King, Domino’s Pizza et Subway, ainsi qu’avec des restaurants locaux et des chaînes de restaurants dans le segment de restauration rapide. « Ces chaînes QSR ont introduit des produits alimentaires qui s’adressent au palais local tout en maintenant leurs offres de base », ont déclaré les analystes.

Sapphire Foods possède des marques QSR de premier plan dans son portefeuille d’opérations de restauration et bénéficie d’une présence substantielle dans l’espace QSR sur les marchés géographiques de l’Inde et du Sri Lanka. Sapphire Foods, créé en 2015, est l’un des restaurateurs de la marque Yum dans le sous-continent indien. Il surveille la qualité de l’expérience client grâce à un système sophistiqué d’enquête sur l’expérience client (GES), un outil tiers utilisé dans le monde entier pour mesurer la satisfaction des clients.

