Les actions de Seagate se rallient à de solides bénéfices tirés par la demande de cloud

les actions se négocient en forte hausse vendredi après que le fabricant de lecteurs de disque a enregistré des bénéfices meilleurs que prévu pour son premier trimestre fiscal clos le 1er octobre.

Les actions Seagate (ticker: STX) ont augmenté de 6,2%, à 87,33 $, lors des échanges récents, tandis que les investisseurs ont fait une offre sur les actions de son rival

Numérique occidental

(WDC) de 1,4 %, à 57,60 $. Les

S&P 500

est en hausse de 0,1 %.

Pour le trimestre, Seagate a déclaré un chiffre d’affaires de 3,12 milliards de dollars, en hausse de 34,6% par rapport à l’année précédente et à peu près conforme à l’objectif de 3,1 milliards de dollars de la société. Les bénéfices non conformes aux PCGR étaient de 2,35 $ par action, 15 cents au-dessus de sa prévision de 2,20 $ par action. Selon les principes comptables généralement reconnus, la société a gagné 2,28 $ par action.

La marge brute non-GAAP au cours du trimestre s’est améliorée à 31%, contre 29,6% au quatrième trimestre fiscal et 26,5% il y a un an, tandis que la marge d’exploitation non-GAAP a bondi à 20,1%, contre 15,4% un trimestre plus tôt et 12,7% un an il y a une dizaine d’années, et le niveau le plus élevé depuis près d’une décennie.

Le PDG de Seagate, Dave Mosley, a déclaré dans un communiqué que la société avait connu « un début d’exercice exceptionnel, avec une croissance solide des revenus, une expansion significative des bénéfices et une génération de trésorerie disponible plus élevée » au cours du trimestre. Il note que la société a dépassé les 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour les disques de grande capacité, stimulés par la demande des applications de centre de données cloud, de vidéo et d’image.

La société a également augmenté son taux de dividende trimestriel à 70 cents par action, contre 67 cents. L’action a un rendement d’environ 3,2%. Seagate a racheté 425 millions de dollars de ses actions ordinaires au cours du trimestre.

Pour le trimestre de décembre, Seagate prévoit un chiffre d’affaires de 3,1 milliards de dollars, à plus ou moins 150 millions de dollars, avec des bénéfices non conformes aux PCGR de 2,35 dollars par action, à 15 cents près. La société a déclaré que les prévisions non conformes aux PCGR excluaient deux cents par action des charges liées à l’amortissement des actifs incorporels acquis et 17 cents par action des dépenses de rémunération à base d’actions. Le consensus de la rue avait précédemment appelé à 3 milliards de dollars de revenus et 2,12 $ de BPA.

