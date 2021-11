Les actions de Sigachi Industries font des débuts exceptionnels en bourse ; liste à Rs 575, rallye 253% du prix de l’introduction en bourse

L’émission publique de 125,43 crores de roupies Sigachi Industries avait reçu une réponse écrasante de la part des investisseurs. Image : .

Les actions de Sigachi Industries ont fait une cotation exceptionnelle en bourse aujourd’hui. Les actions de Sigachi Industries ont grimpé de 253% à Rs 575 chacune sur l’ESB, contre le prix d’émission de Rs 163 par action. Après quelques minutes de négociation, les actions ont atteint un nouveau sommet de 603,75 roupies chacune, une hausse de 270 % par rapport au prix de l’introduction en bourse. Les analystes affirment que grâce à des fondamentaux solides et à des valorisations attrayantes, Sigachi Industries a fait des débuts remarquables. La société est le principal fabricant de MCC (excipient à base de cellulose) en Inde avec des secteurs verticaux diversifiés. L’introduction en bourse a été évaluée à 16x FY21 sans pairs cotés. L’émission publique de 125,43 crores de roupies avait reçu une réponse écrasante de la part des investisseurs et a été souscrite 101,91 fois. Avant de se lancer dans l’introduction en bourse, Sigachi Industries a levé plus de 37,62 crores de roupies auprès de deux investisseurs clés.

« Même si en termes de valorisation, Sigachi est valorisé de manière attrayante non seulement par rapport à ses pairs mais également par rapport aux sociétés récemment cotées, notre conseil sera toujours de réaliser des bénéfices partiels sur les gains de cotation », AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades, a déclaré Financial Express Online. Ramachandran a ajouté que les perspectives globales du marché restent faibles en raison des pressions inflationnistes très élevées et qu’avoir de l’argent à portée de main pour acheter à des niveaux inférieurs serait une meilleure alternative dans la situation actuelle du marché.

Les fonds collectés grâce à l’introduction en bourse seront utilisés pour développer la production de leurs unités Dahej et Jhagadia au Gujarat. Alors que Rs 2 815,82 lakh seront utilisés à Dahej, Rs 2 924,13 lakh seront utilisés à Jhajharia pour l’expansion. La société a également prévu de l’utiliser à des fins générales de l’entreprise. « On peut enregistrer des bénéfices car les gains sont supérieurs à 100 %. Attendez-vous à une nouvelle augmentation des prix dans les semaines à venir si les bénéfices sont positifs », a déclaré Manoj Dalmia, fondateur et directeur de Proficient Equities.

Le MCC est largement utilisé comme excipient pour les dosages finis dans l’industrie pharmaceutique et a des applications variées dans les industries alimentaires, nutraceutiques et cosmétiques. Actuellement, la société fabrique 59 qualités différentes de cellulose microcristalline dans ses unités de fabrication, situées à Hyderabad et au Gujarat, avec une capacité installée totale de 11 880 MTPY. « Il est conseillé aux actionnaires existants de détenir les actions avec un stop loss de Rs 480 tandis que les nouveaux investisseurs sont invités à attendre que les cours des actions se refroidissent », a déclaré Parth Nyati, fondateur de Tradingo.

