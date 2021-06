Les actions de Sundial Growers sont un commerce spéculatif, pas un investissement

Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL) est en baisse d’environ 37% depuis que je l’ai écrit pour la dernière fois en mars. C’est une pilule amère pour les investisseurs de détail à l’esprit haussier qui restent attachés à l’entreprise. Mais ce doit être de la musique aux oreilles de ces investisseurs tout aussi passionnés qui suscitent un intérêt à court terme pour les actions SNDL.

Se négociant actuellement à 1,10 $, l’action SNDL appartient à la catégorie des penny stock. Et en tant que tel, il a attiré l’attention d’un groupe engagé d’investisseurs de détail connus sous le nom de Redditors. Sundial faisait partie de l’engouement pour le “meme stock” en février 2021, bien que jouant un rôle beaucoup plus petit que ses frères A-lister.

Mais même si l’action est en baisse par rapport à son prix auparavant «élevé» de plus de 2 $ par action, Sundial reste une action très active parmi les détaillants. Je dis cela car, comme je l’ai évoqué dans un article précédent, la SNDL est quasiment ignorée des investisseurs institutionnels.

Cela ne signifie pas que chaque investisseur doit éviter les producteurs de cadrans solaires. Cependant, si vous préférez adopter une approche plus « définissez-le et oubliez-le » pour vos investissements, il existe de meilleures options, y compris un certain nombre d’ETF axés sur le cannabis.

Le cadran solaire fait un pivot rationnel

Vous avez probablement tous entendu la définition idiomatique de la folie : faire la même chose et s’attendre à un résultat différent. Ainsi, les investisseurs peuvent se réjouir que Sundial tente d’essayer quelque chose de nouveau.

Sans abandonner leurs efforts de culture, ils ont pivoté pour se concentrer sur des produits à marge plus élevée (tels que les vapes). Et la société devient également un investisseur dans d’autres sociétés de cannabis. C’est un modèle intrigant, mais il est beaucoup trop tôt pour dire si cela fonctionnera pour le cadran solaire.

Et une chose qui me préoccupe, c’est qu’être le prêteur de dernier recours pour bon nombre de ces entreprises est un moyen facile de brûler le tas d’argent que l’entreprise a accumulé en 2020. De plus, comme mon collègue GS Early l’a écrit dans un article récent pour InvestorPlace, le marché américain ne fait pas de mal aux investisseurs en capital-risque et aux banquiers d’investissement qui sont prêts à investir dans des sociétés de cannabis viables.

Les gains n’étaient pas un événement

Alors que de nombreuses sociétés de cannabis continuent de générer des bénéfices épouvantables, vous pourriez imaginer que les investisseurs seraient «sur la lune» en ce qui concerne l’enregistrement trimestriel de Sundial avec les investisseurs. L’un des aspects surprenants du rapport était un EBITDA ajusté positif.

Bien que cela ne doive pas être considéré comme la fin de tout, être tout pour n’importe quel stock, on pourrait penser que ce serait suffisant pour donner un peu d’amour au stock SNDL. Mais le stock a à peine bougé. Et c’est en grande partie parce qu’il manque encore du jus qui vient d’être sur le radar des investisseurs institutionnels.

Le stock SNDL reste lourd

La dernière fois que j’ai écrit sur l’action SNDL, j’ai pensé que c’était un gros problème pour les investisseurs particuliers. Sundial montre un peu plus d’intérêt de la part des investisseurs institutionnels, mais ce n’est pas significatif. Je reviens à l’article de GS Early qui rappelle aux investisseurs que les investisseurs « gros sous » scrutent probablement les règles du jeu. Mais ils ne feront probablement pas plus qu’un peu de lèche-vitrines jusqu’à ce qu’ils aient une meilleure idée des entreprises qui sont prêtes à réussir à long terme.

Il est donc difficile de voir l’action SNDL évoluer significativement à la hausse à court terme. Mais à ce stade, le secteur du cannabis en général a l’impression d’être en attente. Le Canada continue de faire face à des restrictions pandémiques qui donnent à l’industrie du cannabis au détail un sentiment d’un pas en avant et de deux pas en arrière.

Dans des nouvelles plus positives, le Congrès des États-Unis pourrait introduire une législation pour légaliser la marijuana. Mais même si les États-Unis s’ouvrent demain, toutes les entreprises de cannabis ne sont pas prêtes ou capables de réclamer une part du gâteau. Et là encore, il semble que Sundial ne présente pas aux investisseurs une stratégie claire sur la façon dont il entrera sur le marché américain.

Plus un commerce qu’un investissement

Si vous cherchez à échanger des actions SNDL, il pourrait y avoir un cas. Le cours de l’action s’est consolidé autour de sa moyenne mobile simple de 200 jours. S’il passe au-dessus, les traders pourraient se retrouver du côté positif d’un swing trade. Mais cela ressemble plus à un pari qu’à une certitude.

A la date de publication, Chris Markoch n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

