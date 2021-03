Les actions de Suryoday SFB dégringolent à la cotation; commencer à négocier à 3,93% de réduction par rapport au prix de l’introduction en bourse

Les actions de Suryoday Small Finance Bank ont ​​fait leurs débuts sur les bourses aujourd’hui. (Image: REUTERS)

Les actions de Suryoday Small Finance Bank sont cotées aujourd’hui à une décote par rapport au prix d’introduction en bourse. Les actions de Suryoday SFB ont commencé à se négocier à 293 Rs par action, en baisse de 3,93% ou 12 Rs par rapport au prix d’émission de 303-305 Rs chacune. L’action débutante avait une capitalisation boursière de Rs 3,109 crore à la cotation. Suryoday Small Finance Bank est entré dans la rue Dalal plus tôt la semaine dernière pour lever Rs 582 crore grâce à la cotation de ses actions sur les bourses, ce qui était une fusion d’une nouvelle émission et d’une offre de vente. Au total, 19 093 070 actions de participation de Suryoday SFB ont été offertes lors de l’introduction en bourse.

Vérifiez le prix en direct: Suryoday Small Finance Bank

Avec une base de clients de 1,44 million et une base d’employés de 4 770 employés, Suryoday SFB est une institution de premier plan dans le pays avec 554 points de vente bancaires. Après émission, la participation du promoteur dans Suryoday SFB sera ramenée à 28% contre 30,3% plus tôt. Pendant ce temps, la participation publique augmentera à 72% contre 69,7% avant l’émission.

Suryoday SFB a vu sa marge nette d’intérêt passer de 10,4% à la fin de l’exercice 2018 à 11,92% au cours de l’exercice 20. Le bénéfice net de la société est passé de 11,49 crore Rs à 111 crore Rs entre FY18 et FY20. Les actifs bruts non performants de la SFB sont passés de 3,54% au cours de l’exercice 2018 à 1,81% au cours de l’exercice 2019. Cependant, au cours de l’exercice 20, la même situation est passée à 2,79%. Cependant, le taux de couverture des provisions est solide à 84,71%.

Suryoday Small Finance Bank rejoindra sur les bourses des sociétés telles que AU Small Finance Bank, Equitas Small Finance Bank et Ujjivan Small Finance Bank. Ces trois acteurs cotés de l’industrie SFB représentent 63% de l’AUM de l’industrie, selon HDFC Retail Research. Pendant ce temps, Suryoday Small Finance Bank ne représentait que 4% de l’AUM du secteur, à la fin de l’exercice précédent.

Sur le front de la valorisation, Suryopday SFB pourrait s’inscrire à une décote par rapport à ses pairs. «Compte tenu de la valeur comptable ajustée de 135,64 Rs par action après l’émission, la société va s’inscrire à un P / B de 2,25 fois tandis que ses pairs tels que AU Small Finance Bank se négocient à 8,44 fois le P / B, », Ont déclaré les analystes de Marwadi Financial Services.

