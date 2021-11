Les actions de Tarsons Products gagnent près de 27% dans les premiers échanges

Une faible tendance sur les marchés secondaires en raison de la panique suscitée par les craintes d’une nouvelle mutation du coronavirus a légèrement affecté la cotation de la société, ont déclaré les analystes. (Image représentative)

La société de sciences de la vie Tarsons Products a été cotée en bourse vendredi dans un contexte de vente massive sur les marchés. L’action cotée à Rs 700 sur l’ESB – une prime de 5,7% par rapport à son prix d’émission de Rs 622. Sur la NSE, l’action a été cotée à Rs 682, une prime de 3%. L’action a ensuite atteint son niveau de circuit supérieur de 20% dans les transactions de l’après-midi et a finalement clôturé à Rs 840 sur l’ESB, en hausse de 26,89 %.

Cependant, la cotation était inférieure aux attentes, car les analystes et les investisseurs s’attendaient à une augmentation de 20 à 25 % de l’action dans un contexte de forte prime du marché gris avant la cotation. Une faible tendance sur les marchés secondaires en raison de la panique suscitée par les craintes d’une nouvelle mutation du coronavirus a légèrement affecté la cotation de la société, ont déclaré les analystes. L’ESB Sensex a clôturé en baisse de 1 687,94 points ou 2,87% à 57 107,15 vendredi.

L’introduction en bourse de 1 023 crores de roupies a enregistré une souscription globale de 77,49 fois entre le 15 et le 17 novembre, principalement soutenue par le vif intérêt des investisseurs institutionnels. La société a également levé 306 crores de roupies auprès d’investisseurs clés avant son offre publique initiale.

La société a l’intention d’utiliser le produit de l’introduction en bourse pour le remboursement de la dette, pour financer une partie des dépenses en capital pour la nouvelle usine de fabrication au Bengale occidental, et à des fins générales de l’entreprise. La société a également proposé de ne plus s’endetter après l’introduction en bourse et d’augmenter encore ses revenus. L’entreprise est l’une des principales entreprises indiennes de fabrication de matériel de laboratoire, avec une solide part de marché de 9 % à 11 %. En outre, le marché indien du matériel de laboratoire devrait croître à un TCAC de 7,8 % au cours de l’exercice 20-25, et le sous-segment des articles en plastique devrait croître à un TCAC de 16 % plus rapide au cours de l’exercice 20-25, ont déclaré les sociétés de courtage.

