Les actions de TCS, Infosys, Jindal Steel Power, UCO Bank et ONGC seront à l’honneur aujourd’hui

Stocks à surveiller aujourd’hui. (Photo : REUTERS)

SGX Nifty a perdu 46 points à 17 337 jeudi matin avant la session d’expiration hebdomadaire, laissant entrevoir une dynamique négative pour les actions nationales. Sensex et Nifty ont clôturé avec des pertes marginales pendant deux jours consécutifs maintenant. Les indices mondiaux étaient également négatifs après que le NASDAQ, le Dow Jones et le S&P 500 ont clôturé avec des pertes mercredi. “Le mouvement de consolidation à court terme actuel devrait se terminer bientôt et cela pourrait ouvrir un rebond décisif à la hausse par rapport aux plus bas au cours des 1-2 prochaines sessions. La confirmation d’un creux plus élevé devrait tirer Nifty vers les niveaux 17550-17600 d’ici la semaine prochaine. Le support immédiat est placé à 17 250 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Puissance d’acier de Jindal: Jindal Steel Power a annoncé mercredi son intention de rembourser un prêt de 105,66 millions de dollars dans sa branche australienne. Le remboursement anticipé a permis de réduire la dette australienne d’environ 50 %. La société a ajouté qu’elle s’était engagée à devenir une société sans dette nette d’ici l’exercice 23.

Services de conseil Tata: Tata Consultancy Services (TCS) a informé les bourses qu’elle a été sélectionnée par Avianca, l’une des principales compagnies aériennes d’Amérique du Sud, en tant que partenaire stratégique dans son parcours de transformation du cloud.

ONGC : L’ONGC, gérée par l’État, s’est vue attribuer une cote de crédit « AAA » par l’agence de notation ICRA pour ses débentures non convertibles (NCD) d’une valeur de 7 500 crores de roupies.

Infosys : Infosys a annoncé mercredi avoir finalisé le rachat de ses actions auprès des investisseurs avant l’expiration du délai de six mois. Infosys avait lancé un rachat d’actions d’une valeur de 9 200 crores de roupies en juin de cette année.

Sun Pharma: Le major pharmaceutique Sun Pharma a déclaré que sa division de soins de santé grand public avait fait une incursion dans le segment des barres nutritionnelles en Inde avec le lancement de Revital NXT.

Banque UCO: Le prêteur pourrait être en action aujourd’hui après que la Banque de réserve de l’Inde (RBI) a annoncé qu’elle retirerait UCO Bank du cadre d’action corrective rapide. “La banque s’est engagée par écrit à se conformer aux normes de capital réglementaire minimum, de NPA net et de ratio de levier financier de manière continue et a informé la RBI des améliorations structurelles et systémiques qu’elle a mises en place qui aideraient le banque à continuer de respecter ces engagements », a déclaré RBI.

