Les actions de Tega Industries montent en flèche sur la liste; les actions commencent à se négocier 66% au-dessus du prix de l’introduction en bourse

Tega Industries a vu son chiffre d’affaires croître à 12,7% CAGR entre l’exercice 2018-19 et 2020-21. (Photo : REUTERS)

Les actions de Tega Industries ont fait des débuts remarquables en bourse aujourd’hui dans un contexte de marché haussier. Les actions de la société de machines industrielles ont commencé à se négocier à Rs 753 par action, soit 66,23 % au-dessus du prix d’introduction en bourse de Rs 453 par action. Les investisseurs en introduction en bourse ont empoché un rendement de 300 Rs par action à la cotation. L’introduction en bourse de Tega Industries avait reçu une réponse positive des investisseurs plus tôt ce mois-ci. L’introduction en bourse de 619 crores de Rs, qui était entièrement une offre de vente par des investisseurs existants, a été souscrite 219 fois, toutes les catégories d’investisseurs ayant sursouscrit leur part de l’émission. Lors de la cotation, la société avait une capitalisation boursière de Rs 4 991 crore.

Vérifiez le prix en direct: Tega Industries

Selon les analystes de Choice Broking, Tega Industries est l’un des principaux fabricants et distributeurs de produits de consommation spécialisés « critiques pour l’exploitation » pour l’industrie mondiale de l’enrichissement des minéraux, de l’exploitation minière et de la manutention de solides en vrac. La société de courtage avait une cote « S’abonner » à l’introduction en bourse tout en évaluant la société à un P/E de 22x sur le BPA FY21 sur la fourchette de prix la plus élevée de Rs 453.

Après l’introduction en bourse, la participation du groupe promoteur et promoteur dans Tega Industries est tombée à 79,17% par rapport à 85,17% avant l’introduction en bourse, tandis que la participation publique est passée de 14,83 % à 20,83 %. Tega Industries ne recevra aucun fonds levé via l’introduction en bourse car il s’agit d’un OFS.

Tega Industries a vu son chiffre d’affaires croître à 12,7% CAGR entre l’exercice 2018-19 et 2020-21. La société avait déclaré des revenus d’exploitation de Rs 805 crore au cours de l’exercice précédent. Pendant ce temps, le bénéfice net a augmenté de 104% au cours de la même période. Tega Industries avait déclaré un bénéfice net de Rs 32,7 crore au cours de l’exercice 2018-19, qui est passé à Rs 136,4 crore au cours de l’exercice précédent.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.