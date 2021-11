Les actions de Tesla, Apple et Amazon attirent les investisseurs nationaux : des investissements pratiquement sans frontières depuis l’Inde | Séminaire en ligne

Les sociétés de courtage et autres plateformes en Inde ont maintenant commencé à offrir aux investisseurs la possibilité d’investir non seulement dans des actions américaines, mais également dans des ETF, des fonds gérés et même des obligations. (Photo : REUTERS)

Les investisseurs indiens investissent de plus en plus dans les actions américaines, saisissant l’opportunité de la diversification géographique. L’attrait d’investir dans des entreprises technologiques de la nouvelle ère telles que Tesla, Netflix, Apple et Amazon a agi comme un catalyseur pour attirer des investisseurs au cours de la dernière année. Anupam Guha, chef – Gestion privée, ICICI Securities ; Sandeep Bhardwaj, PDG du courtage de détail, IIFL Securities ; et Vinay Bharathwaj, co-fondateur, co-PDG, Stockal raconter Shaleen Agrawal tout sur l’investissement virtuellement sans frontières. Le panel explore non seulement pourquoi et comment investir à l’étranger, mais discute également des actions ou des secteurs à investir ; les implications fiscales d’un investissement à l’étranger ; répartition du portefeuille; facteurs de risque; retours attentes ; options de sortie ; et plus.

« Les clients sont fascinés par l’investissement dans des actions qui ne sont pas cotées en Inde », a déclaré Sandeep Bhardwaj, PDG de Retail Broking, IIFL Securities. Il a ajouté que des entreprises telles que Facebook, Microsoft, Nike, Starbucks et Netflix sont célèbres et proposent des produits et services utilisés quotidiennement dans le monde entier, ce qui incite les gens à participer à leur parcours de croissance.

Une multitude d’options pour investir

Les sociétés de courtage et autres plateformes en Inde ont maintenant commencé à offrir aux investisseurs la possibilité d’investir non seulement dans des actions américaines, mais également dans des ETF, des fonds gérés et même des obligations. Le marché boursier américain diversifié offre aux investisseurs la possibilité d’investir dans divers actifs allant des fonds factoriels, des fonds actifs, des fonds ESG et même des unités d’une action particulière. En ce qui concerne les domaines dans lesquels les investisseurs investissent actuellement, Sandeep Bhardwaj a déclaré qu’il voyait une bonne traction dans l’histoire de FAANG, qui est un thème boursier plus populaire pour tous ceux qui commencent à investir aux États-Unis.

Combien allouer ?

Parlant de la façon dont les investisseurs devraient allouer leurs fonds à l’investissement mondial, Anupam Guha, Head – Private Wealth, ICICI Securities a conseillé aux investisseurs de commencer avec environ 5 à 15 %. « C’est à chaque client de voir son appétit pour le risque et d’investir. D’un point de vue diversifié, cela a du sens et du point de vue de la tendance, n’importe où entre une allocation de 5 à 15 % et c’est en grande partie la tendance », a-t-il ajouté.

Ouverture de compte facilitée

L’ouverture d’un compte permettant d’effectuer des transactions sur le marché boursier américain a été récemment démocratisée par diverses plateformes. « Nous avons rendu le processus (d’ouverture de compte) aussi simple et facile que possible. Dès son intégration, un client peut aujourd’hui ouvrir un compte en 3 minutes et le compte est activé instantanément », a déclaré Vinay Bharathwaj, co-fondateur, co-PDG, Stockal.

