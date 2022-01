Les actions de Thermax bondissent de près de 7 pc après avoir ensaché une commande de Rs 545-cr

L’action a gagné 6,55 % à 1 923,55 Rs sur l’ESB. Chez NSE, il a bondi de 6,38% à Rs 1 920.

Mercredi, les actions de Thermax ont bondi de près de 7% après que la société a remporté une commande de Rs 545,6 crore pour deux systèmes de désulfuration des gaz de combustion (FGD). L’action a gagné 6,55 % à 1 923,55 Rs sur l’ESB. Chez NSE, il a bondi de 6,38% à Rs 1 920.

Thermax Ltd a passé une commande de 545,6 crores de roupies à une entreprise du secteur public de l’électricité indienne pour mettre en place des systèmes FGD pour ses deux unités de 500 mégawatts (MW) chacune dans l’Uttar Pradesh, selon un dossier de l’ESB.

Les systèmes FGD seront installés dans leur usine pour réduire les émissions de SOx et se conformer aux normes de qualité de l’air fixées pour les centrales électriques, a-t-il ajouté.

« Au cours de l’exercice en cours, il s’agit de notre deuxième commande FGD », a-t-il déclaré. Le directeur général et PDG de Thermax, Ashish Bhandari, a déclaré que les capacités technologiques éprouvées de la société dans le domaine de la pollution de l’air et de la réduction des gaz, en particulier FGD, où elle exécute déjà quelques commandes importantes, ont conduit à cette victoire concurrentielle.

