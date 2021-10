Les actions de TMC se noient dans les problèmes juridiques et les préoccupations environnementales

Basé à Vancouver, TMC La société des métaux (NASDAQ :TMC) s’est inséré dans l’histoire du véhicule électrique (VE) sans jamais montrer de prototype de VE. Au lieu de cela, l’action TMC offre aux investisseurs la possibilité de tirer profit des besoins en métaux.

Plus précisément, les métaux nécessaires à la production de batteries sont au cœur des VE. Mais la torsion ? TMC extraira ces matériaux des fonds marins.

L’action TMC nouvellement cotée a clôturé à 12,45 $ à la mi-septembre avant de sombrer. Sans aucun doute, l’histoire ici semble convaincante. Les métaux comme le nickel et le cuivre sont indispensables pour les batteries de véhicules électriques et ils sont en quantité limitée dans le cadre de l’exploitation minière traditionnelle. Ainsi, ramasser les métaux du fond marin semble être une évidence. Mais vous devriez bien réfléchir avant d’envisager TMC, même avec la remise actuelle. L’entreprise est confrontée à des défis juridiques, les écologistes sont en armes et il ne reste que des années à passer à l’échelle de la production.

Stock de TMC : problèmes SPAC et problèmes dans les salles d’audience

TMC était auparavant connu sous le nom de DeepGreen Metals. La nouvelle société est née d’une fusion avec une société d’acquisition ad hoc (SPAC) appelée Sustainable Opportunities Acquisition. Lors de son premier jour de cotation, l’action TMC a connu un début prometteur avec une clôture de 9,41 $. Ensuite, il est rapidement allé encore plus haut.

Cependant, cette entreprise a depuis rencontré un gros problème. Dans le cadre du processus SPAC, TMC comptait sur des investisseurs institutionnels pour un financement de 330 millions de dollars pour démarrer les travaux. Maintenant, il s’avère que certains de ces investisseurs ont rechigné à livrer leur argent promis. Une – Ramas Capital Management – n’a pas livré 200 millions de dollars. TMC poursuit maintenant pour forcer Ramas à donner suite à son financement. Cependant, le Financial Post rapporte qu’à ce stade, la société n’a reçu que 30 millions de dollars des liquidités totales attendues.

Étant donné que l’entreprise a déjà déclaré qu’il lui faudrait trois ans avant de pouvoir générer des revenus, c’est un gros problème. Et nous voyons l’inquiétude du marché dans la baisse de la valeur de l’action TMC.

Mais ce n’est pas tout – The Metals Company n’est pas seulement dans la salle d’audience parce qu’elle poursuit des investisseurs institutionnels. La société fait désormais également l’objet d’une action en justice des investisseurs.

Ce dernier problème a commencé lorsque Bonitas Research a publié un rapport critique le 6 octobre. Le rapport prétendait que TMC avait payé en trop pour les licences d’exploration, dont des initiés anonymes en bénéficiaient. Les actions de TMC ont chuté aux nouvelles. Le 20 octobre, un cabinet d’avocats a annoncé qu’il enquêtait maintenant sur la société pour des violations potentielles des lois sur les valeurs mobilières.

Contrecoup environnemental

Comme si les problèmes juridiques et les problèmes de financement n’étaient pas assez graves, les projets de TMC d’extraire des nodules de sulfate de nickel, de sulfate de cobalt, de cuivre et de manganèse du fond marin rencontrent également une forte opposition de la part des écologistes.

Par exemple, Sir David Attenborough, environnementaliste et personnalité médiatique bien connu, a publiquement appelé à un moratoire sur toutes les activités minières en eaux profondes. Dans une interview, Attenborough a déclaré au Guardian :

« L’exploitation minière signifie la destruction et dans ce cas, cela signifie la destruction d’un écosystème dont nous savons pathétiquement peu. »

Dans le même article, la célèbre biologiste marine Helen Scales a déclaré ce qui suit :

« Il est difficile d’imaginer comment les mines des fonds marins pourraient fonctionner sans dévaster les espèces et les écosystèmes. »

Le besoin de ces métaux peut finalement l’emporter sur les préoccupations environnementales, mais une bataille s’annonce. Même si les sociétés minières en eaux profondes comme TMC finissent par gagner, le coût d’extraction peut augmenter si de nouvelles réglementations sont imposées pour protéger l’environnement. Cela signifie encore un autre obstacle à surmonter pour le stock de TMC.

Conclusion sur le stock de TMC

Alors, le résultat final de cette action cotée «F» de Portfolio Grader ? Je resterais à l’écart. L’action TMC brosse un tableau convaincant au début, mais sa situation actuelle est désordonnée. Il a été terni par l’état des stocks de mèmes, les principaux investisseurs n’ont pas réussi à fournir le financement, la production est dans au moins trois ans et la société a fait l’objet d’un rapport critique sur les vendeurs à découvert. Maintenant, en plus de tout cela, il fait face à la perspective d’un procès des investisseurs.

Il viendra peut-être un jour où TMC vendra des métaux des grands fonds marins aux fabricants de véhicules électriques. Mais à ce stade, les chances semblent contre lui. Je donnerais un laissez-passer à TMC Stock – au moins jusqu’à ce que l’entreprise montre des signes de mise en ordre de sa maison.

