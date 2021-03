Les actions de valeur battront les actions de croissance; ICICI Securities dit de regarder ces actions

La stratégie de valeur a commencé à gagner du terrain depuis octobre de l’année dernière, alors que les petites et moyennes capitalisations, les actions PSU, les services publics, les métaux et les banques d’entreprise ont commencé à surperformer. (Image: REUTERS)

Les actions de valeur ont surperformé les actions de croissance au cours de l’exercice en cours après des années de sous-performance, mais l’écart entre la valeur et la croissance reste à un sommet de deux décennies, a déclaré ICICI Securities dans une note récente. Maintenant que les actions de valeur maintiennent leur tendance à la hausse même dans un contexte de volatilité croissante et de hausse des rendements obligataires, la société de courtage estime que la rotation de la valeur se poursuivra probablement. «Dans un environnement typique sans risque, la tendance aurait dû s’inverser comme on l’a vu plus tôt de courtes poussées de rallyes bêta dans le passé», indique le rapport.

Les actions de valeur se renforcent depuis octobre

La stratégie de valeur a commencé à gagner du terrain depuis octobre de l’année dernière, alors que les petites et moyennes capitalisations, les actions PSU, les services publics, les métaux et les banques d’entreprise ont commencé à surperformer. Même à l’échelle mondiale, l’indice MSCI Value a surperformé avec un gain de 23% contre un bond de 10% du MSCI Growth.

Fondamentalement, selon ICICI Securities, la rotation de la valeur est déclenchée par le retour cyclique d’une sous-performance décennale à la croissance alors que l’écart de valorisation a culminé au milieu du rallye haussier mondial. Pour ajouter à cela, la reprise des matières premières, l’accent mis par le gouvernement sur les Capex, la fabrication et le désinvestissement contribuent à la surperformance des actions de valeur. L’amélioration des perspectives économiques et la position accommodante des grandes banques centrales ajoutent également à l’élan.

Les valorisations peuvent encore être attrayantes

À ce stade, un nombre important de secteurs ont encore un score P / B Z négatif, malgré la forte accélération des marchés. ICICI Securities a ajouté que 51% de l’univers NSE 200 a un «Z-score» négatif sur le ratio P / B. En 2007, ce taux était de 20% tandis qu’en 2010, il était de 40%. «Un score Z négatif indique des évaluations inférieures à la moyenne pour une action par rapport à son historique à long terme», indique le rapport.

Achetez ces actions

«Les actions avec un score P / B Z négatif et des fondamentaux solides sont les meilleurs paris dans un environnement de« rotation de la valeur »et de reprise de la croissance économique», ont déclaré les analystes d’ICICI Securities. Parmi l’univers NSE 200, la société de courtage a SBI, Axis Bank, PFC et Federal Bank comme ses meilleurs choix parmi les financières. Alors que L&T, Ambuja Cement et ACC sont les meilleurs paris dans l’espace industriel. Parmi les actions pétrolières et gazières, GAIL est le seul choix, tandis que NTPC et CESC sont les principales actions des services publics à acheter. En outre, ICICI Securities a sélectionné Tata Motors, Bajaj Auto et Motherson Sumi parmi les actions du secteur automobile et Cipla et Sun Pharma parmi les sociétés pharmaceutiques.

