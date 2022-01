Les actions de valeur ont devancé la croissance ces dernières semaines. Est-ce un faux-tête ?

Les actions de valeur américaines ont battu les actions de croissance au cours de la première semaine de 2022, prolongeant leur surperformance en décembre et s’en sortant mieux malgré la vaste crise du marché déclenchée mercredi par les inquiétudes des investisseurs selon lesquelles la Réserve fédérale envisageait des mesures plus belliqueuses pour lutter contre la forte inflation.

L’indice Russell 1000 Value

RLV,

+0.23%

est en hausse d’environ 0,5% cette année jusqu’au 6 janvier, tandis que l’indice Russell 1000 Growth

RLG,

-1,09 %

a chuté de 3,8%, selon les données de FactSet. En décembre, l’indice Russell 1000 Value a grimpé de 6,1% – son plus gros gain mensuel depuis novembre 2020 – pour dépasser l’avance de 2,1% du Russell 1000 Growth.

James Solloway, stratège en chef des marchés et gestionnaire de portefeuille principal chez SEI Investments Co. privilégie les paris de valeur cycliques de meilleure qualité sur le marché boursier par rapport aux actions de croissance. Alors que le marché boursier peut devenir cahoteux alors que la Fed commence à augmenter ses taux pour maîtriser la hausse de l’inflation, « sous la surface, ce seront les actions cycliques et financières qui ouvriront la voie alors que la technologie et la croissance sont à la traîne », a déclaré Solloway dans un téléphone. entretien jeudi.

Les investisseurs ont parfois été témoins d’une lutte acharnée entre la croissance et la valeur pendant la pandémie, après une longue période de sous-performance des actions de valeur à la suite de la crise financière mondiale de 2008.

Il est difficile de savoir si le dernier changement tiendra ou s’avérera un faux tête, la question plus large étant de savoir dans quelle mesure le marché a intégré un resserrement de la politique monétaire, selon Sunitha Thomas, conseillère en portefeuille national chez Northern Trust Wealth Management.

« Certainement, certaines parties de l’univers de la croissance ont bénéficié de taux d’intérêt très, très bas et d’une politique monétaire très, très accommodante », a déclaré Thomas par téléphone jeudi. « L’économie a été inondée de liquidités » qui devaient aller quelque part, a-t-elle déclaré, et « cela a vraiment fait grimper les valorisations des entreprises qui peuvent ou non avoir enregistré des bénéfices solides en ce moment ».

Le procès-verbal de la réunion de la Fed de décembre, publié mercredi, montrait que les responsables envisageaient de relever les taux de plus en plus rapidement face à une inflation élevée ainsi que des discussions sur la réduction du bilan de la banque centrale comme une autre forme de resserrement monétaire.

L’indice Nasdaq Composite, riche en technologie

COMP,

-0,96 %

a chuté de 3,3% mercredi et de 3,6% cette année jusqu’au 6 janvier, la baisse la plus forte parmi les principaux indices boursiers américains jusqu’à présent en 2022.

« La nouvelle information à laquelle le marché réagit cette semaine est que le langage a pas mal changé », a déclaré Thomas à propos du procès-verbal de la réunion de la Fed.

« Même les colombes du comité semblent convenir que l’inflation ne disparaîtra pas naturellement et que la Fed devrait bouger », a-t-elle déclaré. « Les minutes étaient assez claires pour dire qu’elles vont avoir besoin d’utiliser tous leurs outils », peut-être même en réduisant leur bilan, ce qui était une « nouvelle information » à digérer pour le marché.

Mais Northern Trust maintient un équilibre entre les actions de valeur et de croissance, tout en surpondérant les actions, selon Thomas. Les actions de croissance à grande capitalisation avec de solides flux de trésorerie actuels pourraient continuer à bien se porter, a-t-elle déclaré, contrairement aux actions technologiques à forte croissance dont les valorisations sont devenues « très gonflées » alors que les investisseurs regardaient loin dans l’avenir pour les bénéfices alors qu’ils augmentaient leurs actions. .

L’indice Russell 1000 Value a surperformé l’indice Russell 1000 Growth de 8,6 points de pourcentage sur une base de rendement total depuis la fin novembre jusqu’au 6 janvier, selon les données de FactSet.

« Nous avons eu une longue période » au cours de laquelle les actions de croissance ont battu la valeur, laissant les actions de valeur comparativement « très bon marché », a déclaré Bob Doll, directeur des investissements de Crossmark Global Investments, lors d’un webinaire jeudi sur ses prévisions de marché 2022. « Pas trop souvent, vous voyez cette dichotomie de cette ampleur. »

Crossmark préfère les actions cycliques aux actions défensives, la valeur aux actions de croissance et les actions à petite ou à grande capitalisation, selon Doll. Il a déclaré que les domaines plus cycliques, tels que la finance, l’industrie, les matériaux et l’énergie, ont tendance à surperformer lorsque les taux d’intérêt augmentent. Doll s’attend également à ce que les actions internationales battent les actions américaines en 2022, affirmant qu’elles sont moins chères et ont tendance à bien se comporter en période de « propulsion cyclique ».

Solloway de SEI a déclaré à MarketWatch que les actions internationales sur les marchés développés « ressemblent beaucoup à des actions de grande valeur ». Il a déclaré que la composition des marchés boursiers en Europe et au Royaume-Uni a tendance à être « fortement axée sur les valeurs financières, industrielles et des matériaux, avec « très peu de poids sur la technologie ».

« D’un point de vue macro, nous sommes toujours optimistes » sur le fait que la croissance économique américaine et mondiale continuera d’être bonne en 2022, même si elle ralentit par rapport à l’année dernière, a déclaré Solloway.