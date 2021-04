Les actions de valeur sont prêtes à gagner à nouveau, si la Fed se comporte ⋆ .

Les actions de valeur, les moins chères du marché, sont censées bien se porter lorsque l’économie s’améliore – et c’est le cas depuis une grande partie des six derniers mois.

Rien n’a changé la semaine dernière: les données semblent confirmer que l’économie croît à un rythme rapide, que l’inflation se redresse et même le marché du travail se rétablit, malgré des chiffres de demandes de chômage plus faibles que prévu. Les nouvelles ont été si bonnes que même le Fonds monétaire international, généralement le dernier à savoir, a relevé ses prévisions de croissance économique américaine à 6,4% pour 2021, juste un peu en dessous de l’estimation de 6,5% de la Réserve fédérale.

Mais la bonne nouvelle a été moins bonne pour les actions de valeur. le

Moyenne industrielle Dow Jones,

le principal indice de référence le plus axé sur la valeur, a gagné 647,39 points, ou 2%, à 33800,60 la semaine dernière, mais la technologie

Composite Nasdaq

a grimpé de 3,1% à 13 900,19. le

S&P 500,

en hausse de 2,7% à 4128,80, terminé juste entre les deux.

La différence est encore plus marquée lorsque l’on compare la valeur «pure» et la croissance, avec le

Invesco S&P 500 Pure Growth

fonds négocié en bourse (symbole: RPG) en hausse de 3,2% la semaine dernière, dépassant le

Valeur pure d’Invesco S&P 500

Augmentation de 0,6% des ETF (RPV). Ce n’est pas non plus un phénomène d’une semaine: la croissance a gagné 9,2% au cours du dernier mois de négociation pour atteindre une hausse de 1,6% de la valeur.

Quel est le problème avec la valeur? Ses problèmes ont coïncidé avec la prise de conscience que l’Europe est un gâchis. Son déploiement de vaccins se déroule terriblement, avec des questions sur la sécurité des

AstraZeneca

(AZN) qui pèse sur le sentiment de reprise en Europe. Dans le même temps, de nouveaux verrouillages ne manqueront pas de nuire à l’économie.

Ce n’est pas seulement l’Europe. Maintenant que même le FMI convient que l’économie américaine sera très, très forte, il est prudent de supposer que la croissance est déjà intégrée au marché boursier.

Mais plus que toute autre chose, la reprise de la croissance a commencé lorsque le rendement à 10 ans, qui est passé de près de 0,5% en août à environ 1,75% en mars, a cessé de remonter. Des rendements plus élevés sont un signe que l’économie est en croissance et que l’inflation pourrait être en marche, ce qui est bon pour les actions de valeur, en particulier l’énergie et les financières. Les actions de croissance deviennent moins attrayantes lorsque la croissance n’est plus rare et que des taux plus élevés réduisent la valeur des flux de trésorerie futurs.

Mais le rendement à 10 ans n’a pas beaucoup baissé et il est probable qu’il continuera d’augmenter à l’avenir. «Les 10 ans se déroulaient sur l’autoroute à 160 km / h», explique John Kolovos, analyste technique chez Macro Risk Advisors. «Maintenant, il roule à 60 mi / h.»

Il y a des raisons de s’inquiéter. Les actions de valeur dépendent de l’accélération de la croissance économique, mais cela peut être difficile. L’enquête sur la fabrication de l’Institute for Supply Management a atteint 64,7 en mars, un sommet en 37 ans, et il est difficile de la voir augmenter beaucoup plus. Cela suggérerait que le taux de croissance aux États-Unis atteint un sommet, ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle pour l’ensemble du marché boursier, selon Binky Chadha, stratège en chef des actions américaines chez

Banque Allemande.

Le S&P 500 a tendance à se négocier dans la même direction que l’ISM, de sorte que lorsque ce dernier baisse, le S&P 500 baisse également – d’une médiane de 8,4%, la baisse durant environ six semaines en période non récession. Et simplement maintenir un niveau élevé, ce que Chadha attend, n’a pas suffi à maintenir la hausse des actions – dans de tels cas, le S&P 500 a chuté d’une médiane de 5,9%.

«Pourquoi les actions devraient-elles se vendre même si l’ISM baisse mais reste à un niveau élevé?» Demande Chadha. «Dans notre lecture, car en temps réel, c’est-à-dire alors que la croissance ralentit ou est perçue comme ralentissant, il est difficile de savoir jusqu’où va le ralentissement.»

Mais il est également possible que l’ISM ne ralentisse pas au cours des prochains mois et que la poursuite des vaccinations conduise à une réouverture plus économique. Le succès en Europe aidera également à changer le sentiment, déclare le stratège d’Evercore ISI, Dennis DeBusschere. La semaine dernière, la France a atteint 10 millions de vaccins au total, les anticipations d’inflation continuant à augmenter. La seule chose choquante est qu’il n’y a pas eu plus de réaction de la part du rendement obligataire à 10 ans, qui a terminé la semaine en baisse de 0,057 point de pourcentage – malgré que l’indice des prix à la production américain ait plus que doublé les attentes et que la Chine ait vu son propre PPI augmenter davantage. plus de 4%.

DeBusschere craint que jusqu’à la semaine dernière, les ventes aux enchères du Trésor étaient faibles, les commerçants étant toujours en vacances de printemps et le manque de données économiques de premier ordre. Même le PPI n’a pas beaucoup d’importance par rapport à l’indice des prix à la consommation, qui devrait être publié mardi. «Tout est cette semaine à venir», dit-il.

Et cela inclut les revenus bancaires. Les financières représentent plus de 40% de l’ETF Pure Value, ce qui signifie que pour que la valeur fonctionne, les banques doivent jouer la balle.

JPMorgan Chase

(JPM),

Citigroup

(C) et

Banque d’Amérique

(BAC) rapporte cette semaine à venir, à partir de mercredi, et cela pourrait marquer un nouveau départ pour le commerce de valeur. Cela ne fait pas de mal que les actions bancaires se soient généralement détériorées ces derniers temps.

Banque SPDR S&P

ETF (KBE) a chuté de 0,7% au cours du mois dernier – et ils semblent toujours bon marché.

Plus que cela, la Réserve fédérale a promis de ne pas augmenter les taux de sitôt, de sorte que la politique monétaire plus stricte qui a fait des banques un commerce à court terme depuis la crise financière, et non un investissement, est encore loin. «Je dois croire la Fed au mot qu’elle n’ajustera pas sa politique», déclare Andrew Slimmon, gestionnaire de portefeuille chez Morgan Stanley Investment Management. «Cela pourrait durer un certain temps.»

Les investisseurs de valeur l’espèrent.

