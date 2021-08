Les actions de Victoria’s Secret chutent alors même que les revenus augmentent – WWD

Victoria’s Secret prend un bon départ en tant qu’entreprise autonome. Mais les investisseurs en veulent plus.

La marque de lingerie et de beauté a révélé ses résultats mercredi après la fermeture du marché, les premiers résultats trimestriels en tant qu’entreprise autonome en dehors de Bath & Body Works, s’améliorant à la fois en haut et en bas alors que de plus en plus d’acheteurs sont retournés dans des emplacements physiques, beaucoup curieux de voir ce que La flotte mise à jour de Victoria’s Secret avait en magasin.

Cette année, Victoria’s Secret a commencé à utiliser des mannequins grande taille, ainsi que des mannequins grande taille, dans les magasins. Photo de courtoisie

Mais l’action Victoria’s Secret a tout de même chuté – de plus de 10 pour cent dans les échanges après les heures de bureau mercredi et en baisse de près de 7 pour cent au cours de la séance de jeudi, clôturant finalement de 3,65 pour cent à 69,07 $ pièce.

« Au cours de leur premier trimestre en tant que société ouverte autonome, l’accent mis sur [Victoria’s Secret & Co.’s] l’impression initiale concernait beaucoup plus leurs perspectives que les chiffres (le 2e trimestre était déjà annoncé à l’avance) », a écrit Ike Boruchow, analyste principal de la vente au détail chez Wells Fargo, dans une note. “Le guide 3Q/4Q est arrivé en dessous de la rue, ce qui est susceptible d’apporter une certaine volatilité à court terme au titre. Cependant, nous considérons cela comme une opportunité pour la direction de mettre les attentes au bon endroit – les vents contraires de la chaîne d’approvisionnement, du fret et du COVID ont tous un impact sur l’entreprise et il n’est pas nécessaire de publier un guide initial qui comporte des risques. »

Victoria’s Secret n’a pas offert d’indications pour le quatrième trimestre, ce qui a probablement effrayé les investisseurs. D’autres craignaient que ses estimations pour le troisième trimestre (ventes augmentant entre un chiffre moyen et un chiffre élevé, avec un bénéfice par action compris entre 0,60 et 0,70 dollar) soient trop prudentes.

La société a toutefois reconnu la pression tout au long de la chaîne d’approvisionnement, telle que la hausse des coûts de transport, les retards et même la possibilité d’annulations de commandes au quatrième trimestre, ainsi que l’incertitude persistante entourant la pandémie, en particulier à la lumière de la variante Delta.

« Sommes-nous prudents dans nos prévisions pour le troisième trimestre ? Peut-être. Je ne sais pas », a déclaré Martin Waters, directeur général de Victoria’s Secret Lingerie, aux analystes lors de la conférence téléphonique de jeudi matin. « Ce que je sais, c’est qu’il y a définitivement une pression dans la base d’approvisionnement. La plupart de cette pression aura un impact sur le T4, mais une partie aura un impact sur le T3. Nous pensons que les vents contraires de la chaîne d’approvisionnement peuvent avoir un impact sur le flux de marchandises et la cadence promotionnelle de l’entreprise. »

Il a ajouté que l’incertitude aura un impact sur la capacité de l’entreprise à « lire et réagir comme nous le souhaiterions, car nous devrons simplement placer nos paris en raison de l’incertitude entourant la production à l’avenir.

« Alors, sommes-nous conservateurs ? Je pense que nous sommes prudents », a poursuivi Waters. «Je pense que nous sommes transparents en reconnaissant que la base d’approvisionnement a des nuages ​​noirs devant elle. Mais tous les aspects de l’entreprise tels qu’ils se présentent aujourd’hui se portent très bien. »

Victoria’s Secret a récemment lancé le soutien-gorge Bare Infinity Flex. Photo de courtoisie Aztek Incorporated

Cela inclut la «saison printanière la plus rentable en cinq ans», la poursuite de l’élan au cours du trimestre en cours, moins de promotions, les lancements de nouveaux soutiens-gorge – tels que le soutien-gorge Bare Infinity Flex et les soutiens-gorge de maternité – les vêtements de sport et l’activité Pink.

« Nous n’avons pas mis autant de marketing derrière le [Bare Infinity Flex] soutien-gorge et elle l’a trouvé », a déclaré Waters lors de l’appel. « Et c’est un excellent indicateur que les clients reviennent à cette marque. Ils nous trouvent et ils sont excités pour de nouvelles marchandises. Nous avons lancé le soutien-gorge de maternité le mois dernier, très discrètement, pas de marketing, presque pas de signalétique en magasin. [Shoppers] a dû le trouver profondément sur le site Web. Nous avons vendu 100 000 unités en une semaine.

“Le domaine où cette entreprise a perdu le plus de ventes et de bénéfices est dans la catégorie des soutiens-gorge”, a-t-il poursuivi. « Nous sommes une entreprise de soutien-gorge. L’objectif numéro un de cette entreprise est d’être le meilleur en soutiens-gorge. Cela signifie de classe mondiale, personne de meilleur que nous aux soutiens-gorge. Ainsi, tous les chemins mènent à l’innovation des soutiens-gorge et aux lancements de soutiens-gorge réussis.

« Lorsque cette entreprise était à son apogée, nous lancions deux nouvelles montures de soutien-gorge par an. Nous avons cessé de le faire pendant la période des faux pas d’exécution », a poursuivi Waters. “Nous reprenons l’habitude de le faire et nous avons maintenant un pipeline de nouveaux soutiens-gorge à venir que je peux voir dans 24 mois.”

Simeon Siegel, directeur général et analyste principal du commerce de détail chez BMO Marchés des capitaux, a fixé un objectif de cours de 89 $ et a évalué l’action comme « surperformante », écrivant dans une note que les changements chez Victoria’s Secret sont des « améliorations structurelles ».

“VS vend enfin moins et facture plus et nous voyons des gains importants et continus à partir d’ici”, a écrit Siegel. “Malgré la hausse des actions, nous continuons de croire que cela reste le plus grand point de sous-appréciation des investisseurs.”

Les maillots de bain restent une catégorie importante chez Victoria’s Secret. Photo de courtoisie

Les dirigeants de l’appel ont ajouté que Victoria’s Secret continuerait d’investir dans la technologie, environ 200 à 300 millions de dollars, numérique et a fait allusion au “magasin du futur”.

“Nous avons parlé d’un magasin dans le futur test ici à l’automne, dans potentiellement une poignée de magasins l’année prochaine, en 2022”, a déclaré Brad Kramer, directeur financier de Victoria’s Secret. “En cas de succès, 2023 et au-delà est l’endroit où vous nous verriez probablement développer cela de manière plus significative.”

Le détaillant est actuellement en train de mettre à jour l’ensemble de son parc de magasins (933 à la fin du dernier trimestre) pour refléter l’évolution de la marque, avec un éclairage tamisé, des mannequins de grande taille dans les magasins et un manque d’anges. Au lieu de cela, l’accent est mis sur le produit.

Victoria’s Secret est en train d’ajouter des mannequins de grande taille à tous les magasins, comme on le voit ici dans le flagship de la Cinquième Avenue à New York. Kellie Ell / WWD

Greg Unis, PDG de Victoria’s Secret Beauty, a déclaré à WWD en juillet que trois nouveaux concept stores Victoria’s Secret avec « un format complètement différent » allaient arriver cet automne. Bien qu’il ne dise pas sur quels marchés.

Kramer a ajouté lors de l’appel qu’il n’y aurait probablement plus de fermetures de magasins à l’avenir. (L’entreprise a fermé environ 250 magasins en 2020.)

“Une grande partie du travail de rationalisation de la flotte est derrière nous et nous pensons avoir redimensionné la flotte et réinitialisé le nombre de magasins”, a déclaré Kramer. « Nous ne prévoyons pas de changements significatifs dans le nombre de flottes à l’avenir. Évidemment, nous lirons l’activité d’une année à l’autre et examinerons les tendances de performance des magasins, mais nous pensons que le taux d’occupation, comme indiqué dans notre dernière performance sur 12 mois, est un bon indicateur des taux en cours.

Waters a ajouté que toutes les parties du commerce international – à l’exception de la Chine – s’avèrent rentables, un autre marqueur positif des progrès de Victoria’s Secret.

« Nous sommes très satisfaits de l’état d’avancement de la révolution de la marque », a déclaré le PDG. « Je regarde nos ventes quotidiennes et j’y vois des preuves de succès. Je regarde les trois lancements que j’ai mentionnés plus tôt, certains des meilleurs lancements que nous ayons vus ces dernières années, le succès là-bas. Je regarde la croissance du fichier client, qui a été formidable. Je regarde la réaction à la réouverture du magasin de la Cinquième Avenue à New York, qui, encore une fois, vient d’être formidable.

“Donc, tout autour de l’entreprise, nous voyons des points de preuve positifs et nous voyons cela apparaître également dans nos médias sociaux”, a poursuivi Waters. “Et les indicateurs sont très positifs, en particulier en ce qui concerne la diversité corporelle, l’inclusivité et le fait de se présenter d’une manière culturellement pertinente.”