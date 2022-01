Les actions de Vodafone Idea chutent de plus de 20% lors de la conversion en actions

Le gouvernement détiendra désormais la participation la plus élevée de 35,8% dans la société et la conversion entraînera une dilution des actionnaires existants, y compris les promoteurs, a indiqué la société dans un communiqué mardi. La valeur actuelle nette (VAN) de l’intérêt est susceptible d’être d’environ 16 000 crores.

Les actions de Vodafone Idea (VIL) ont chuté de plus de 20 % lors de la séance de bourse de mardi, après que la société a annoncé son intention de convertir la totalité de ses intérêts liés aux tranches d’enchères de spectre et au revenu brut ajusté (AGR) en capitaux propres. L’action a atteint son plus bas du jour à 11,50 sur l’ESB par rapport à la clôture précédente de 14,85 .

Le gouvernement détiendra désormais la participation la plus élevée de 35,8% dans la société et la conversion entraînera une dilution des actionnaires existants, y compris les promoteurs, a indiqué la société dans un communiqué mardi. La valeur actuelle nette (VAN) de l’intérêt est susceptible d’être d’environ 16 000 crores.

Le script a clôturé la séance de bourse à 11,80 , en baisse de 20,5% mardi. VIL a déclaré : étant le point. La conversion entraînera donc une dilution pour tous les actionnaires existants de la société, y compris les promoteurs. Après la conversion, il est prévu que le gouvernement détienne environ 35,8% du total des actions en circulation de la société, et que les actionnaires promoteurs détiendraient respectivement environ 28,5% (Vodafone Group) et environ 17,8% (Aditya Birla Group), respectivement.

Les analystes sont d’avis que ce développement évitera à l’entreprise de perdre de l’avance dans ses perspectives financières pour le moment. Cependant, il reste à voir comment l’entreprise se poursuivra avec les actionnaires existants détenant une participation moindre. Le projet de recruter un investisseur stratégique pour la croissance semble peu probable et l’absence de déclencheurs positifs aurait un impact supplémentaire sur le titre, ont déclaré les analystes.

« Il est peu probable que l’action connaisse une réévaluation majeure dans un avenir proche. Cependant, on peut être assuré que l’entreprise ne connaîtra pas de chute majeure après que le gouvernement détienne une participation plus importante. Dans l’ensemble, les perspectives ne semblent pas très positives à moins que les tarifs ne continuent d’augmenter au rythme actuel et que Vodafone gagne des parts de marché des revenus », a déclaré à FE Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.