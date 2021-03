Les actions de Wall Street ne sont pas trop chères maintenant; Barclays demande aux investisseurs de rester surpondérés sur les actions

Les actions de Wall Street ont augmenté de manière significative au cours de la dernière année alors que les taureaux se déchaînaient après la liquidation de mars 2020. (Image: REUTERS)

Les actions de Wall Street ont augmenté de manière significative au cours de la dernière année, alors que les taureaux se déchaînaient après la liquidation de mars 2020. Alors que certains pensent que cela a rendu les actions trop chères, les analystes de Barclays pensent le contraire. «Les évaluations des marchés boursiers basées sur des indicateurs de bénéfices prospectifs semblent élevées par rapport à l’histoire. Cependant, l’ampleur des nouvelles positives attendues au cours des prochains trimestres signifie que les actions ne nous semblent toujours pas trop chères », ont-ils déclaré dans une note récente. La banque d’investissement multinationale affirme qu’elle est toujours surpondérée sur les actions, voyant des points positifs à venir avec de meilleurs bénéfices.

Les évaluations sont-elles justifiées maintenant?

Les analystes de Barclays ont déclaré que la croissance des bénéfices avait amené les valorisations à des niveaux plus confortables maintenant. « La forte croissance des bénéfices réalisée et attendue signifie que les mesures de valorisation sont en fait moins élevées maintenant qu’à la mi-2020, malgré la forte hausse du S&P 500 depuis », indique la note. En outre, Barclays a ajouté que le contexte économique est suffisamment solide à ce stade avec une action politique susceptible de rester accommodante assez longtemps pour que les fondamentaux aient la possibilité de «se transformer en» valorisations.

Les mesures de relance aux États-Unis et les verrouillages ont abouti à des «économies forcées» susceptibles de soutenir la consommation dans le monde post-pandémique. Cela, selon Barclays, soutiendra également l’appétit pour le risque à l’avenir. «Alors que l’appétit pour le risque continue de revenir, il y a un bon argument selon lequel les évaluations des actifs financiers devraient rester élevées par rapport à l’histoire», ont-ils ajouté.

Les revenus devraient rester solides

Les bénéfices sur les marchés boursiers américains devraient rester solides en 2021, ce qui a aidé Barclay à rester surpondéré sur les actions, en les choisissant plutôt que les titres à revenu fixe. «Nous préférons toujours les actions aux titres à revenu fixe. Oui, les multiples d’actions ont augmenté au cours de l’année écoulée, mais une grande partie de la reprise est due à la reprise absolument stupéfiante des bénéfices. »

Alors qu’il a fallu plus de quatre ans après la grande crise financière pour que les bénéfices reviennent à leurs niveaux du deuxième trimestre de 2007, les gains du S&P 500 au dernier trimestre de 2020 étaient déjà supérieurs aux niveaux d’avant la pandémie. Le consensus prévu pour les bénéfices du S&P 500 2021 est maintenant de 173 $.

Secteurs à surveiller

Les Barclay sont surpondérés dans des secteurs tels que le matériel / semi-finis (ex-FANMAG), l’industrie et la santé. La banque d’investissement est sous-pondérée sur les services de communication (exFANMAG), les services publics et l’immobilier, affirmant que les primes de valorisation ne sont pas justifiées dans ces poches.

Vous cherchez à investir dans des actions américaines? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières en Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.