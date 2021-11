Les actions de Warner Music Group baissent après les résultats du quatrième trimestre de l’exercice 2021

Warner Music Group (NASDAQ : WMG) a enregistré une augmentation de 22% de ses revenus en glissement annuel au cours du quatrième trimestre de son exercice 2021 – couvrant les trois mois se terminant le 30 septembre – alors que le numérique a connu une croissance à deux chiffres sur les enregistrements et côtés de l’édition.

Le label Big Three a dévoilé ce matin ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de l’exercice 2021, à la suite des rapports sur les résultats de fin octobre de Sony Music Entertainment et d’Universal Music Group. En juillet, août et septembre 2021, les revenus de Warner Music Group ont totalisé 1,38 milliard de dollars (en hausse de 22% en glissement annuel, encore une fois), selon la dernière analyse de performance de la société.

Le numérique a produit 67,3 % des revenus trimestriels de WMG – à 926 millions de dollars, une augmentation de 19 % en glissement annuel – tandis que la dette totale approchait les 3,35 milliards de dollars.

Warner Music Group T4 FY 2021 Revenus musicaux enregistrés

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre de l’exercice 2021 provenant de la musique enregistrée a atteint 1,172 milliard de dollars (croissance de 22 % en glissement annuel) pour WMG. Au total, 807 millions de dollars proviennent du numérique (en hausse de 18,9 % en glissement annuel), 127 millions de dollars proviennent du physique (en hausse de 20,95 % en glissement annuel), 168 millions de dollars sont attribuables aux « services d’artistes et aux droits étendus » (une hausse de 71,43 % en glissement annuel), et 70 millions de dollars ont résulté des licences (en baisse d’environ huit pour cent en glissement annuel).

Les 807 millions de dollars de revenus numériques trimestriels de la musique enregistrée se composent de 777 millions de dollars de revenus de streaming (en hausse de 22 % en glissement annuel) et de 30 millions de dollars en téléchargements et autres contenus numériques (en baisse de 25 % en glissement annuel).

Chiffre d’affaires de l’édition du quatrième trimestre de l’exercice 2021 de Warner Music Group

Sur le front de l’édition, le revenu trimestriel de Warner Chappell a terminé à 205 millions de dollars (21 % de croissance en glissement annuel). Les revenus d’édition issus du numérique se sont améliorés de 20 % en glissement annuel, à 120 millions de dollars, et l’augmentation globale des revenus d’édition était presque identique à celle qu’Universal Music a signalée pour la même période de trois mois.

Outre le gain numérique de 20 % pour l’édition, les revenus générés par les performances ont atteint 30 millions de dollars (en hausse de 7,14 % en glissement annuel) sur le trimestre, contre 13 millions de dollars pour la mécanique (en hausse de 30 % en glissement annuel), 39 millions de dollars pour la synchronisation (en hausse de 44,44 % en glissement annuel) et 3 millions de dollars. pour les autres (en baisse de 25 % en glissement annuel).

Warner Music Group Q4 FY 2021 – Autres détails financiers

Entre début juillet et fin septembre, l’EBITDA ajusté de WMG a atteint 237 millions de dollars (un gain de 34 % en glissement annuel), tandis que les coûts et dépenses totaux, à environ 1,27 milliard de dollars, ont bondi de 23 % en glissement annuel.

Et dans le cadre des quelque 7,2 milliards de dollars d’actifs totaux de la société (dont environ 1,9 milliard de dollars sont « actuels »), les « avances de redevances qui devraient être récupérées après un an » sont passées de 269 millions de dollars à 457 millions de dollars, contre une croissance de 220 millions de dollars à 373 millions de dollars pour des avances à recouvrer « dans un délai d’un an ». Cependant, les passifs courants, y compris les redevances à payer mais pas les 3,35 milliards de dollars de dette à long terme susmentionnés, ont augmenté de 16% en glissement annuel, pour atteindre 3,15 milliards de dollars.

Le bénéfice net par action de Warner Music attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires a totalisé 0,58 $ sur les 12 mois se terminant le 30 septembre, mais seulement 0,05 $ (estimations manquantes de 0,10 $) au cours du dernier trimestre de l’exercice. Au moment de la publication de cet article, l’action Warner Music Group – qui a atteint un record de 50,23 $ par action fin octobre – était en baisse d’environ 6,3 % par rapport à la clôture de vendredi, à 45,30 $ par action. Malgré la baisse, le cours de l’action reflète un bond de près de 52% par rapport à cette période en 2020.

Au cours du dernier mois environ, Warner Music a lancé un label hip-hop basé en Asie appelé Asiatic Records, lancé Atlantic Records Benelux (qui se concentre également sur le hip-hop) et a été nommé dans un procès choquant impliquant une photo de Tupac.