Les actions de Wipro, Coal India, Bank of India, Yes Bank et Maruti Suzuki restent à l’ordre du jour aujourd’hui

Les contrats à terme Nifty se négociaient à plat avec un biais négatif sur la bourse de Singapour, suggérant un début d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 mercredi. Les investisseurs réagiront d’abord aux chiffres du PIB publiés hier. L’économie indienne a progressé de 20,1% au cours du trimestre avril-juin de cet exercice, contre une contraction de 24,4% observée au cours de la même période l’an dernier. Les analystes disent que les niveaux de 16980 constitueraient un niveau de support sacro-saint pour les swing traders, et au-dessus du même niveau, la tendance haussière pourrait se poursuivre jusqu’à 17200. 17275. D’un autre côté, une forte possibilité d’une correction intrajournalière rapide jusqu’à 16900 n’est pas exclue si l’indice réussit à se négocier en dessous du niveau de support de 16980 », Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Equity Technical Research, Kotak Securities Ltd, mentionné.

Des actions à surveiller

Wipro : Wipro et HERE Technologies ont annoncé qu’ils s’associent pour offrir des services basés sur la localisation aux clients des secteurs verticaux de l’énergie et des services publics, de la fabrication, du transport et de la logistique, des télécommunications et de l’automobile. Dans le cadre de cette annonce, Wipro et HERE développeront conjointement des solutions dans les domaines du suivi des actifs, de la logistique, de la chaîne d’approvisionnement, des compteurs intelligents et de l’analyse, de la gestion de la main-d’œuvre sur le terrain et de la cartographie privée en tant que service pour l’intérieur et l’extérieur. -temps de suivi des actifs.

Nouvelles connexes

Charbon de l’Inde : Le ministère du charbon a déclaré mardi que l’entreprise publique Coal India (CIL) avait augmenté son approvisionnement en charbon à 1,7 million de tonnes par jour au cours des cinq derniers jours d’août pour faire face à la pénurie de matières premières pour alimenter l’électricité. Le prélèvement moyen enregistré en août de l’année dernière était de 1,4 million de tonnes par jour.

Banque de l’Inde : Bank of India a annoncé mardi la clôture de son émission QIP et a déclaré qu’elle avait levé 2 550 crores de roupies en émettant plus de 40,5 crores d’actions aux acheteurs institutionnels qualifiés.

Oui Banque : Le prêteur privé a nommé Atul Malik et Rekha Murthy en tant qu’administrateurs non exécutifs de son conseil d’administration. La taille du conseil d’administration est désormais passée à 10, a déclaré une banque.

Maruti Suzuki : Maruti Suzuki a déclaré qu’en raison d’une contrainte d’approvisionnement en composants électroniques due à la pénurie de semi-conducteurs, la société s’attend à un impact négatif sur la production de véhicules au mois de septembre à Haryana et à sa société de fabrication sous contrat, Suzuki Motor Gujarat Pvt. Ltd. (SMG) au Gujarat.

