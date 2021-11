Les actions de Zillow dégringolent après l’échec d’iBuying: les actions chutent de 22%, mais tous ne disent pas que le ciel tombe

L’action de Zillow est en baisse de 51% cette année, dont une baisse de 22% mercredi après la sortie de l’activité iBuying. (Source : Google)

Le cofondateur et PDG de Zillow Group, Rich Barton, a admis mardi que ce fut une « journée difficile » lorsque la puissante société de technologie immobilière a annoncé son intention de se retirer de l’activité de retournement de maison, une décision qui entraînera le licenciement d’environ 2 000 personnes.

Mercredi, les répercussions de la décision – motivées par le manque de confiance de Barton dans les modèles d’achat de maisons de l’entreprise – ont été profondément ressenties à Wall Street.

Les actions de Zillow ont chuté de 22%, perdant 19,60 $ par action mercredi, pour clôturer à 65,88 $.

Le PDG de Zillow, Rich Barton. (Photo de groupe Zillow)

La chute des actions a effacé une grande partie des gains enregistrés par l’entreprise pendant la pandémie lorsque Barton a régulièrement discuté de la façon dont le «grand remaniement» modifiait les comportements liés à l’accession à la propriété. L’action de Zillow – en baisse de 51% sur l’année – est toujours au-dessus de ses niveaux d’avant la pandémie, alors qu’elle se négociait à environ 40 $ par action.

Mais si Wall Street continue de renflouer, ces gains pourraient également être réduits. La bonne nouvelle? Le titre est en hausse de 88 % depuis son introduction en bourse il y a un peu plus de dix ans.

D’autres sociétés de l’arène iBuying ont également été affectées par les nouvelles de Zillow.

Tous les investisseurs ne renflouent pas Zillow.

L’ETF ARK Innovation dirigé par Cathie Wood a acheté 288 813 actions de Zillow mardi, selon le Wall Street Journal.

Dans une note de recherche aux clients, RBC Marchés des Capitaux a révisé son objectif de cours sur l’action de Zillow à 100 $, mais n’a pas abaissé la note des actions.

Pourquoi?

Les analystes de recherche de la société – faisant écho au sentiment de Barton lors de l’appel aux résultats de mardi – ont noté que l’activité Premier Agent « légère » de Zillow se développe rapidement et n’est « pas pleinement appréciée aux niveaux actuels ». Cette activité a augmenté de 20 % en glissement annuel au troisième trimestre, générant un chiffre d’affaires de 359 millions de dollars.

Il a peut-être été éclipsé par les gros titres autour de la fermeture de l’entreprise iBuying et des licenciements, mais Zillow occupe toujours une position enviable avec 220 utilisateurs mensuels moyens et 3,2 milliards de dollars en espèces et en investissements.

RBC a écrit :

« Une rétrogradation ici n’attribuerait aucune chance de succès à l’un ou l’autre des moyens alternatifs pour (Premier Agent) de se développer au-delà des principaux prospects côté achat et/ou de la capacité de Zillow à se superposer à d’autres revenus auxiliaires. En particulier, nous nous attendons à ce que l’entreprise devienne beaucoup plus proactive avec Zestimate en tant qu’outil d’engagement pour débloquer les introductions de vendeurs, la suite de produits en expansion (hypothèque, titre, séquestre, services de clôture) porte à la fois des vents arrière d’engagement côté achat et vente au fil du temps et enfin , nous pensons que la nouvelle approche d’asset light pourrait ouvrir de nouvelles opportunités de partenariat pour la pollinisation croisée de la base d’utilisateurs de Zillow avec le capital d’autres sociétés.

Pendant ce temps, la société d’investissement Wedbush n’était pas aussi optimiste et a noté que Zillow aura du travail à faire pour rétablir la confiance à Wall Street.

Zillow entend toujours poursuivre la stratégie Zillow 2.0 mais d’une manière plus « asset-light ». La vision doit être reconstruite et à la lumière de la façon dont iBuying s’est déroulée, la direction devra reconstruire la crédibilité qu’elle peut mettre en œuvre avec succès cette vision au fil du temps…. L’idée est qu’une suite de produits plus ouverte peut continuer à entraîner le volant, sinon faire un meilleur travail que iBuying. Peut-être que oui… mais il faudra du temps pour se développer.