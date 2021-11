Les actions des croisières CCL, RCL et NCLH affichent une vague d’espoirs de réouverture plus élevés vendredi

L’industrie du voyage profite ces derniers temps des fruits de sa patience. Après un processus de réouverture assez tumultueux, les stocks de croisière dans tous les domaines se dirigent vers l’après-midi, coïncidant avec des nouvelles prometteuses liées aux traitements Covid-19.

Source : Shutterstock.com

Alors, que devez-vous savoir aujourd’hui ?

Royal Caraïbes (NYSE :RCL), Carnaval (NYSE :CCL) et norvégien(NYSE :NCLH) sont chacun en hausse de plus de 8 %, les perspectives de voyages d’agrément devenant de plus en plus pertinentes.

Les bonnes nouvelles et les tickers verts ont tendance à aller de pair, ce qui explique le saut d’aujourd’hui. Pfizer (NYSE :PFE) a annoncé que son traitement expérimental contre le Covid-19, PAXLOVID, réduisait le risque d’hospitalisation ou de décès de 89 % par rapport à un placebo chez des adultes non hospitalisés à haut risque. Après près d’un mois de tests, le groupe échantillon n’a signalé aucun décès. Les patients qui ont pris un placebo ont signalé 10 décès. Pfizer soumettra probablement ces données comme preuve d’une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration des États-Unis.

La zone d’extrémité est en vue pour les stocks de croisière

Les résultats optimistes ont déclenché une poussée dans de nombreuses industries. Compagnies aériennes américaines (NASDAQ :AAL) est en hausse de plus de 5% sur la journée, Uni (NASDAQ :UAL) et Sud-ouest (NYSE :VUL) sont en hausse de 6 %, tandis que JetBlue (NASDAQ :JBLU) tend à augmenter d’environ 7% au moment de la rédaction.

Les stocks de croisière ont connu une course cahoteuse depuis la quarantaine. Carnival, Royal Caribbean et Norwegian ont chuté de plus de 20 % en mars 2020, lorsque le monde est entré à l’intérieur. Enfin, ils ont un avant-goût de la récupération alors que le coronavirus commence à apparaître dans le rétroviseur.

Ce trio, ainsi que leurs pairs des compagnies aériennes, passent certainement une bonne journée. Cependant, les grands gagnants sont sans aucun doute les sociétés de réservation de voyages Expédia (NASDAQ :EXPÉ) et Airbnb (NASDAQ :ABNB), qui ont bondi respectivement de 23% et 21%.

À la date de publication, Shrey Dua n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.