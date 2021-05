Les actions des grandes technologies lancent le drapeau rouge aux régulateurs après la chute des bénéfices du premier trimestre

Si «Big Tech» était un poisson-gibier, comme Facebook (NASDAQ:FB), Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL), Pomme (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) et Tesla (NASDAQ:TLSA) a fait une grosse vague de bénéfices cette semaine. Les résultats et les prévisions ont largement dépassé les attentes pour de nombreuses actions technologiques, de sorte que les investisseurs en croissance ne craignaient pas de se mouiller. Mais, pour les observateurs du secteur et les régulateurs qui cherchent à le faire connaître, les résultats de ce trimestre n’ont pas aidé à apaiser les craintes de la domination croissante de la technologie.

Source: Shutterstock

Surfant sur une courbe d’adoption numérique qui s’accélère, les titans de la technologie semblent ne faire que s’agrandir.

Ces bénéfices vont à deux endroits: le développement de produits, avec l’intelligence artificielle (IA) en tête de liste. Ils sont également utilisés pour faire croître les caisses des entreprises technologiques, en finançant des investissements dans des crypto-monnaies telles que Bitcoin (CCC:BTC-USD).

La marée de la transformation numérique ne montre aucun signe de recul. Et avec cela, le débat sur le cercle d’influence de Big Tech et sur la question de savoir s’il devrait être réglementé, devrait s’intensifier. Que se passe-t-il lorsque les titans, les médias sociaux et les investisseurs se heurtent? Une chose est sûre: cela pourrait avoir un impact important sur les portefeuilles des investisseurs. Cela pourrait aussi faire arrêter la musique à l’une des plus grandes soirées de financement de détail de tous les temps (Roaring Kitty, je vous parle).

Voici ce qui est arrivé récemment aux actions technologiques et comment garder une longueur d’avance.

Big Tech Stocks: Conçu pour le verrouillage

Pour les investisseurs technologiques, si ce n’était pas déjà clair, les résultats de ce trimestre ont souligné l’énorme effet d’une pandémie sur la transformation numérique de l’éducation, de la santé, du travail à distance et du commerce électronique. Les entreprises technologiques, en particulier celles qui sont exposées aux réseaux sociaux et au cloud, étaient apparemment faites pour le verrouillage. Cette marée montante s’est reflétée dans les revenus et la rentabilité solides que nous avons constatés à tous les niveaux pour les actions technologiques ce trimestre.

Mais les chiffres racontent aussi une autre histoire: la courbe d’adoption numérique ne ralentit pas. Prenez Microsoft, dont les revenus ont atteint près de 42 milliards de dollars ce trimestre, en hausse de 19% par rapport à l’année précédente. C’est la plus forte augmentation trimestrielle depuis 2018. Les bénéfices ont également bondi de 44% à 15,5 milliards de dollars. La raison n’est désormais plus surprenante: les produits Commercial Cloud et Office 365, qui ont augmenté respectivement de 33% et 22% d’une année sur l’autre.

Les investisseurs craignant qu’un marché devance lui-même n’ont rien vu de fantasmagorique chez Facebook et Google. Les deux titans ont rapporté des revenus publicitaires plus élevés que prévu, ce qui suggère que nous sommes toujours en croissance. Le prix moyen par annonce de Facebook a augmenté de 30% et le nombre d’annonces diffusées a augmenté de 12%. Mark Zuckerberg a lancé un grand nombre: 2,85 milliards de personnes utilisent le premier réseau social chaque mois (en hausse de 10% d’une année sur l’autre). L’utilisation mensuelle d’Instagram, WhatsApp et Messenger est encore plus importante: 3,45 milliards.

Google, qui a connu une augmentation de 32% de ses revenus ce trimestre pour atteindre près de 45 milliards de dollars – le troisième trimestre consécutif d’accélération de la croissance publicitaire de la société, fait également partie du cercle élargi de l’influence technologique. Apple s’est joint à lui pour offrir la preuve que la réouverture de la transaction n’est pas terminée. Le géant de la technologie a déclaré un chiffre d’affaires FQ2 de près de 90 milliards de dollars, en hausse de 54% d’une année sur l’autre.

Plus de revenus grâce à l’IA

Les investisseurs technologiques n’ont pas seulement compris ce qui motive la croissance. Ils ont également vu où vont ces bénéfices. Pour Facebook, cela va entraîner un investissement plus profond dans la réalité virtuelle et augmentée et l’IA, qui, selon Mark Zuckerberg, ont le «potentiel de changer la trajectoire de l’entreprise à long terme».

Microsoft a également suivi la marche de l’IA. La société, encore chaude après son acquisition de Nuance pour 16 milliards de dollars il y a seulement trois semaines, a commenté une «deuxième vague» émergente de transformation numérique mondiale. Alors que Nuance a clairement donné à Microsoft un jeu subtil dans le secteur de la santé, il s’agit bien plus de renforcer sa capacité en matière d’IA et de logiciels de reconnaissance vocale.

Il y en a assez ici pour voir que Big Tech concentre son objectif sur l’intersection entre les humains et la technologie. Avec plus de fusions et acquisitions (M&A) à venir, les investisseurs qui souhaitent jouer dans cet espace devraient continuer à investir dans les thèmes clés: l’IA, le Big Data et l’écosystème de la blockchain. Des noms comme Réseaux Palo Alto (NYSE:PANW), Splunk (NASDAQ:SPLK), Salesforce (NYSE:CRM) et Nvidia (NASDAQ:NVDA) restent mes favoris en ce moment.

Paris Bitcoin

Le développement produit n’est pas le seul levier de croissance de Big Tech. Demandez simplement à Elon Musk. Chez Tesla, ces signes dollar sur le bilan ne sont pas seulement des espèces. Ils incluent désormais une grande partie de la crypto-monnaie.

Cette semaine, les investisseurs ont pu voir de plus près la horde Bitcoin de Tesla. Personne ne devrait être surpris que Tesla ait réalisé de gros profits avec Bitcoin. La société a déjà divulgué une participation de 1,5 milliard de dollars en Bitcoin dans son 10K daté du 8 février. La révélation est de savoir combien et quand. Après une explosion de la sphère Twitter sur un projet potentiel de pompage et de vidage de Bitcoin sponsorisé par Elon Musk, la réponse de Tesla a rechargé le rallye crypto (pour le moment).

La société a vendu environ 10% de ses avoirs cryptographiques «pour prouver la liquidité de Bitcoin au lieu de détenir des liquidités au bilan». Musk a assuré aux investisseurs qu’il gardait toutes ses pièces, soutenu par l’engagement du directeur financier Zachary Kirkhorn selon lequel Tesla est un détenteur à long terme.

Bilans liquides

Le Bitcoin sur le bilan de Tesla révèle une autre vérité importante. Les bénéfices Bitcoin de Tesla sont presque aussi importants que la rentabilité de son activité réelle de vente de voitures électriques et de batteries. Au premier trimestre, Tesla a payé 171 millions de dollars pour Bitcoin qu’il a ensuite vendu pour 272 millions de dollars. Cet «impact positif» de 101 millions de dollars représente une part importante des 594 millions de dollars du bénéfice d’exploitation total de la société pour le trimestre.

Pour les investisseurs de Tesla, ce profit est une énorme victoire pour une entreprise qui ne négocie du Bitcoin que depuis un seul trimestre (Tesla produit des voitures depuis 2008). Mais cela signifie également que la rentabilité de l’entreprise est de plus en plus liée à un investissement très volatil.

Compte tenu des fluctuations sauvages de la crypto, plus cette participation est importante en tant que partie du bilan de Tesla, plus la vision des bénéfices déjà imprévisibles de la société est trouble. Certains observateurs se demandent comment les entreprises devraient rendre compte de leur cryptographie et ce qu’elles devraient faire de tout profit. Lorsque les temps sont bons, cela pourrait signifier payer un dividende spécial avec cet excédent de trésorerie et laisser les actionnaires décider d’acheter du Bitcoin ou de faire autre chose avec l’argent.

Quelle est la taille trop grande?

Les investisseurs intéressés par les actions technologiques se sentiront satisfaits des chiffres de ce trimestre. Mais tout le monde ne partagera pas ces vibrations. Les observateurs de l’industrie et les législateurs appelant à une réglementation accrue, à des taxes plus élevées et à une application plus stricte des lois antitrust n’apprécieront pas la sphère d’influence croissante de Tech. Ajoutez à cela un retour de bâton autour de la confidentialité, de la sécurité et de la sûreté, une nouvelle administration présidentielle et un nouveau Congrès, et nous sommes peut-être en train de préparer une recette pour une législation américaine sur la technologie.

La fracture partisane est amère, ce qui suggère que toute modification réglementaire potentielle pourrait avoir des implications profondes pour les investisseurs. Les conservateurs soutiennent que Big Tech a trop de pouvoir. Les libéraux affirment que les plateformes de médias sociaux ne font pas assez pour endiguer la désinformation.

À l’heure actuelle, de toutes les propositions appelant à une modification de l’article 230, la loi PACT (Platform Accountability and Consumer Transparency) est la seule à bénéficier du soutien des deux parties et (potentiellement) de la Big Tech. PACT exigerait des plates-formes en ligne, y compris Facebook et Google, de fournir plus de transparence concernant leurs décisions et politiques de modération de contenu.

La soirée Reddit est-elle terminée?

Mais les investisseurs doivent être conscients que l’aiguille pourrait basculer dans l’autre sens, en particulier si le ministère de la Justice surveille la manière dont les entreprises technologiques chiffrent les données des utilisateurs. À l’heure actuelle, Facebook et d’autres grandes entreprises Internet utilisent le cryptage de bout en bout. Cette technologie garde les données cryptées pour toute personne en dehors d’une conversation, y compris les entreprises elles-mêmes. Facebook a ajouté un cryptage de bout en bout à Messenger et Whatsapp et le pousserait pour d’autres services.

Quiconque négocie sur les réseaux sociaux populaires comme r / WallStreetbets ou obtient des conseils financiers de Twitter, Instagram ou Youtube: prenez note. Toute réglementation qui donne aux forces de l’ordre une porte dérobée au contenu social est un gros problème pour les valeurs technologiques.

De la même manière que Craigslist ne propose plus d’annonces personnelles en raison de problèmes de responsabilité potentiels, les sites Web sociaux populaires et les influenceurs individuels pourraient également être punis ou limités pour ne pas fournir d’informations de confiance. Cette mise en application mettrait un terme au type d’investissement coordonné entre les investisseurs de détail qui ont fait de grandes «pressions gamma» comme Gamestop (NYSE:GME) et Microvision (NASDAQ:MVIS) possible.

A la date de publication, Joanna Makris ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Joanna Makris est analyste de marché chez InvestorPlace.com. Pensée stratégique et investisseur fondamental en actions publiques, Joanna s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience à Wall Street dans divers segments des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications dans plusieurs banques d’investissement mondiales, notamment Mizuho Securities et Canaccord Genuity.