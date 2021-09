Les actions des secteurs de l’informatique, de la santé et de la banque pourraient bien performer grâce à la hausse de Sensex et Nifty | Entretien

Au cours de l’exercice 21, le BPA de l’indice Nifty 50 a augmenté de 11 % malgré la décroissance du PIB indien, les entreprises ayant bénéficié d’un gain de parts de marché ainsi que d’économies de coûts et d’améliorations de marge. (Photo : REUTERS)

L’impact économique moins grave de la deuxième vague de covid-19, les mesures politiques et les réformes telles que le PLI et la GST maintiennent les entrées de capitaux propres dynamiques, a déclaré Swati Kulkarni – Vice-président exécutif et gestionnaire de fonds – Actions, UTI AMC dans une interview avec Kshitij Bhargava de Financial Express Online. Le vétéran du marché a ajouté qu’à l’avenir, les investisseurs ont besoin d’un portefeuille bien diversifié pour éliminer les risques sectoriels, tout en ajoutant que l’informatique, l’automobile et la santé pourraient bien faire. Swati Kulkarni souligne également le potentiel du secteur bancaire dans une économie en reprise. Voici les extraits édités.

Les marchés domestiques ont atteint de nouveaux sommets ces dernières semaines, qu’est-ce qui maintient les investisseurs dynamiques ?

À l’échelle mondiale, les politiques budgétaires et monétaires accommodantes en réponse à la perturbation économique induite par la pandémie ont entraîné une liquidité facile et un régime de taux d’intérêt bas. Les banques centrales ont guidé le maintien de cette position et le soutien de la croissance, car elles estiment que la pression inflationniste actuelle est transitoire et que, à mesure que les approvisionnements se normalisent, elle devrait se calmer. Les investisseurs en actions ont généralement un horizon d’investissement à long terme et valorisent les entreprises à perpétuité en actualisant les flux de trésorerie futurs attendus pour les entreprises. Ainsi, les investisseurs en actions regardent au-delà de la pandémie pour la normalisation de la croissance de la demande et des flux de trésorerie.

Au cours de l’exercice 21, le BPA de l’indice Nifty 50 a augmenté de 11 % malgré la décroissance du PIB indien, les entreprises ayant bénéficié d’un gain de parts de marché ainsi que d’économies de coûts et d’améliorations de marge. Une pénétration accrue de la vaccination pourrait encore améliorer la capacité de faire face à cette pandémie, entraînant moins de perturbations économiques. Malgré le stress humanitaire, la vague 2 a été moins dommageable pour l’économie que la vague 1. De plus, les mesures politiques et les réformes annoncées au cours des dernières années comme la TPS, la baisse des taux d’imposition pour les nouvelles industries manufacturières, la PLI devraient attirer les investissements et améliorer la part du secteur organisé dans l’économie à long terme. Tout cela aurait pu se traduire par des flux soutenus d’actifs en actions.

Selon vous, dans quels secteurs sont les mieux placés pour que les investisseurs investissent pendant que l’indice trace son chemin vers 18 000 ?

Je pense qu’investir dans un portefeuille bien diversifié à long terme est toujours une meilleure option pour les investisseurs particuliers pour gérer les risques associés à l’investissement en actions, par exemple un investissement concentré dans quelques secteurs expose à des risques spécifiques au secteur et la volatilité est élevée si l’investissement l’horizon est court. De plus, pour obtenir des rendements décents en investissant dans les secteurs, il ne suffit pas d’entrer au bon moment mais aussi de sortir au bon moment, ce qui peut ne pas être pratique.

Cela dit, le secteur informatique a une bonne visibilité sur la croissance des revenus à court terme, comme en témoignent les gros contrats remportés par la plupart des entreprises, mais les valorisations sont riches. Le secteur automobile luttait pour sa croissance avant même la pandémie, car les prêts automobiles ralentissaient tandis que les normes d’assurance et d’émission augmentaient le coût de possession. On s’attend à une reprise de la demande bien que le calendrier ne puisse être prévu. Avec le risque de perturbation imminent des véhicules électriques, il faut être sélectif. Le secteur bancaire a des jeux divergents. Des banques sélectionnées avec des fondamentaux solides comme un ROA décent, une adéquation des fonds propres et des actifs douteux bien fournis sont mieux équipées pour profiter de la croissance imminente du crédit avec la normalisation de l’économie et gagner des parts de marché. En revanche, quelques autres banques disposant d’un coussin de capital plus faible et d’un ROA faible peuvent être exposées à un risque de croissance plus faible, même si les valorisations peuvent sembler bon marché. Le secteur de la santé devrait bien se porter grâce à la croissance du marché intérieur et aux opportunités sur les marchés développés pour les génériques complexes et les formulations spécialisées.

Les indices mid caps et small caps repartent à la hausse après avoir sous-performé pendant quelques semaines, quelles sont vos perspectives pour eux ?

Le confort d’évaluation dans le segment de la capitalisation boursière est faible. En règle générale, le rallye fait monter les prix de toutes les actions, il est extrêmement important de séparer les gagnants probables des destructeurs de valeur potentiels. Parmi les moyennes et petites capitalisations, il existe des sociétés bien gérées avec une génération de flux de trésorerie constante, axées sur la rentabilité et une longue piste de croissance, de telles sociétés, même si elles corrigent à court terme, ont le potentiel de créer de la valeur à long terme.

Les marchés ont fortement rebondi depuis 15-16 mois maintenant, où pensez-vous que nous sommes placés dans ce cycle de marché, une correction est-elle à venir ?

Nos stratégies de portefeuille sont indépendantes des niveaux du marché, elles sont plutôt guidées par le mandat d’investissement et nous ne prenons aucun appel en espèces. Le faible soutien des valorisations rend les marchés vulnérables à tout choc susceptible d’affecter le moral des investisseurs. Cependant, les faibles coûts d’intérêt et les avantages du levier d’exploitation avec la normalisation de la demande pourraient entraîner une croissance des bénéfices qui pourrait soutenir des valorisations plus élevées. Ainsi, il peut être futile de prédire le moment de la correction ou son ampleur. Nous nous concentrons sur la sélection de titres pour rester investis dans les créateurs de valeur à long terme, en fait, la correction pourrait être une opportunité à ajouter.

Quels secteurs surpondérez-vous dans votre fonds UTI Mastershare ?

UTI Mastershare est surpondéré dans les secteurs des produits pharmaceutiques et de la santé, des télécommunications, des services aux consommateurs, de la fabrication industrielle, de l’automobile et de l’informatique.

Que pensez-vous des valorisations à ce stade ?

Les valorisations tant en termes de ratio cours/bénéfices que cours/valeur comptable sont supérieures à 1 écart type par rapport à la moyenne des 10 dernières années, indiquant qu’elles se situent dans la zone chère par rapport aux niveaux historiques.

