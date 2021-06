Les actions détenues par Rakesh Jhunjhunwala gagnent 20 % en seulement 1 jour ; en hausse de 60% depuis avril

in

Ion Exchange a également eu une performance trimestrielle décente, rapportant un bénéfice net consolidé de Rs 70,48 crore à la fin du trimestre janvier-mars.

Le cours de l’action Ion Exchange Ltd a grimpé de 37% jusqu’à présent en juin et de 60% depuis avril. L’investisseur de premier plan Rakesh Jhunjhunwala a réduit sa participation dans Ion Exchange au cours du trimestre précédent de janvier à mars 2021. L’action d’Ion Exchange s’est redressée après que la société a annoncé que son bénéfice net du quatrième trimestre avait plus que doublé et que ses revenus avaient grimpé en flèche. Le grand taureau Rakesh Jhunjhunwala avait récemment réduit sa participation dans la société, de 5,29 % à près de 1 %. Jusqu’à présent en 2021, le cours de l’action d’Ion Exchange a grimpé de 123% pour se négocier désormais à 2 062 Rs par action.

Plus tôt cette année, Rakesh Jhunjhunwala et sa société Rare Investments ont vendu 5,38 lakh actions de la société à Rs 1 205 par action. La participation totale de Big Bull dans l’action à la fin de décembre 2020 s’est traduite par 7,75 actions de lakh. Rakesh Jhunjhunwala avait investi pour la première fois dans Ion Exchange en 2007, ramassant 3,19 lakh actions de la société au cours du trimestre octobre-décembre. Les actions d’Ion Exchange cotaient un prix d’environ 230 roupies chacune en décembre 2007. Depuis lors, l’action s’est multipliée plus de 8 fois.

Le récent pic d’Ion Exchange est survenu après que Frankin Templeton Mutual Fund a acheté 1,20 lakh d’actions de la société à Rs 1 984 par action. Cela a forcé l’action à atteindre un circuit supérieur de 20% le 9 juin. L’action Ion Exchange se négocie au-dessus des moyennes mobiles de 5, 20, 50, 100 et 200 jours. Ion Exchange a également eu une performance trimestrielle décente, rapportant un bénéfice net consolidé de Rs 70,48 crore à la fin du trimestre de janvier à mars, contre Rs 28,86 crore à la même période l’année dernière.

Après avoir vendu une partie de sa participation dans Ion Exchange, le grand taureau Rakesh Jhunjhunwala continue de détenir 2,38 lakh d’actions de la société. Considérant qu’il n’a plus vendu ses avoirs, la valeur de la participation de Jhunjhunwala dans la société a augmenté d’un crore de Rs 27,16 depuis le début de l’année.

