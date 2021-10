Les actions détenues par Rakesh Junjhunwala ont augmenté de 180 % cette année ; HDFC Securities initie une couverture et voit une nouvelle hausse

Jubilant Ingrevia a été créée après que Jubilant Lifescience a obtenu l’approbation du NCLT pour son plan de scission consistant à avoir deux entités distinctes pour les activités pharmaceutiques et LSI.

Le cours de l’action Jubilant Ingrevia, propriété de Rakesh Jhunjhunwala, a grimpé de 180% jusqu’à présent en 2021, aidant le grand taureau à obtenir des rendements massifs de la société d’ingrédients des sciences de la vie. La forte reprise observée par la chaussette pourrait se poursuivre, estiment les analystes de HDFC Securities. La société de courtage et de recherche nationale a lancé la couverture de l’action avec une cote « achat » avec une hausse d’au moins 12% par rapport au cours d’ouverture d’aujourd’hui pour atteindre un objectif de 844 par action. Rakesh Jhunjhunwala, avec sa femme, Rekha Jhunjhunwala possède plus plus de 1 crore d’actions de la société, qui était auparavant connue sous le nom de Jubilant Lifescience.

Jubilant Ingrevia a été créée après que Jubilant Lifescience a obtenu l’approbation du NCLT pour son plan de scission consistant à avoir deux entités distinctes pour les activités pharmaceutiques et LSI (Life Science Ingredients). L’entité scindée, Jubilant Ingrevia, compte trois secteurs verticaux, les produits chimiques de spécialité, les solutions de nutrition et de santé et les produits chimiques pour les sciences de la vie. Au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires de l’activité Life Science Chemicals a augmenté de 13% tandis que celui de Nutrition and Health Solution a augmenté de 17% en glissement annuel.

Forte hausse attendue

La société opère dans un secteur où les barrières à l’entrée sont élevées en raison de l’importance de la recherche et du développement et de la longue période de gestation avant d’obtenir les approbations des clients. « Nous estimons un TCAC de 14,5 % du chiffre d’affaires grâce à une croissance à deux chiffres dans tous les secteurs verticaux. Nous prévoyons un TCAC EBITDA/PAT de 20,5%/28% sur les exercices 21-23E, grâce à une marge solide et à des coûts financiers inférieurs », a déclaré HDFC Securities dans la note. Ils ont ajouté que leur vision haussière de Jubilant Ingrevia s’explique par un environnement de forte demande, une part de marché saine, un programme d’investissement solide à moyen terme et de nouveaux ajouts de produits, ainsi que la politique China+1 adoptée par les entreprises du monde entier.

Dans le scénario de base, HDFC Securities s’attend à ce que Jubilant Ingrevia atteigne un objectif de Rs 795, valorisant la société à 24,5 fois le BPA FY23E. Cependant, leur prix cible haussier est fixé à Rs 844 par action, ce qui se traduit par un potentiel de hausse potentiel de 12,6% par rapport aux niveaux actuels.

Rakesh Jhunjhunwala réalise d’énormes bénéfices

Avec sa femme Rekha Jhunjhunwala. Le grand taureau détient une participation de 6,29% dans la société avec plus de 1 crore d’actions détenues par l’investisseur as. Au cours du trimestre juillet-septembre, étant donné que Rakesh Jhunjhunwala a maintenu ses avoirs dans Jubilant Ingrevia, on estime que le gros taureau a gagné 202 crores de roupies, le titre ayant augmenté de 44% au cours de la période.

