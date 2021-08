Les actions Devyani International font leurs débuts en force sur D-Street ; liste à 56% de prime sur le prix de l’introduction en bourse

Les actions de Devyani International ont commencé à être négociées en bourse aujourd’hui. (Photo : REUTERS)

Les actions Devyani International cotées en bourse aujourd’hui avec une forte prime par rapport aux prix de l’introduction en bourse alors que le marché global se négociait avec des pertes. Les actions de la société ont commencé à se négocier à Rs 141 par action, en hausse de 56,67% par rapport à l’extrémité supérieure du prix d’introduction en bourse de Rs 90 par action. Devyani International, le plus grand opérateur de restaurants à service rapide en Inde, est le plus grand franchisé de marques Yum en Inde et exploite les marques KFC et Pizza Hut. L’introduction en bourse de Devyani International a été souscrite 116 fois plus tôt ce mois-ci, toutes les catégories d’investisseurs ayant sursouscrit leur part de l’introduction en bourse.

Vérifiez le prix en direct: Devyani International

Devyani International a levé 1 838 crores de roupies lors de l’introduction en bourse, qui était un mélange d’une nouvelle émission d’actions d’une valeur de 440 crores de roupies et le reste d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants de la société. Après l’émission, la participation du groupe promoteur dans la société est tombée à 65,2 % contre 75,8 % plus tôt, tandis que la participation publique a augmenté à 34,8 % contre 24,2 % plus tôt. Qualified Institutional Buyers (QIB) avait souscrit à l’IPO 95,27 fois la part qui leur était réservée. Les investisseurs non institutionnels avaient soumissionné pour 213 fois leur part tandis que les investisseurs particuliers ont souscrit à l’IPO 39,48 fois la part qui leur était réservée.

Les analystes d’ICICI Direct estiment que le prix de l’introduction en bourse était de 7x prix/ventes (après émission) pour l’exercice 20 sur l’extrémité supérieure de la fourchette de prix d’émission. « Nous pensons que DIL serait en mesure de capter la croissance grâce au mode de vie métropolitain et aux habitudes alimentaires extérieures. Ceci, associé aux initiatives de rationalisation des coûts de l’entreprise, contribuera à accroître la rentabilité à l’avenir », ont-ils déclaré dans une note tout en épinglant une note « abonnement » sur le problème.

