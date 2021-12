Les actions d’innovation « nulle part près d’une bulle », ETH « encore plus sous-évalué que le BTC »

«Nous sommes ici, prêts pour les heures de grande écoute, et nous avons toute cette peur, cette incertitude et ce doute. En tant que gestionnaire de portefeuille, j’aime vraiment cette toile de fond », a déclaré Ark Invest, PDG.

Cathie Wood, fondatrice et PDG d’Ark Investment Management, a déclaré que Bitcoin pourrait atteindre 500 000 $ alors que les institutions augmentent leur allocation à la principale crypto-monnaie jusqu’à 5%.

« Les institutions s’installent », a déclaré Wood à CNBC.

« Dans une certaine mesure, il s’agit d’une nouvelle classe d’actifs avec une corrélation très différente par rapport aux autres classes d’actifs. Les gestionnaires institutionnels doivent se pencher sur de nouvelles classes d’actifs qui évoluent et qui ont une faible corrélation. C’est le… Saint Graal en termes d’allocation d’actifs.

Cette semaine encore, MicroStrategy de Michael Saylor a annoncé avoir acheté 1 434 autres Bitcoins pour 82,4 millions de dollars.

Ce dernier achat a été effectué à un prix moyen d’environ 57 477 $ par bitcoin, alors qu’à ses prix actuels, le BTC est en baisse de 16% par rapport à ce niveau. Avec cela, l’entrée Bitcoin moyenne de la société est de 29 860 $.

MicroStrategy détient désormais un total de 122 478 BTC, acquis pour 3,66 milliards de dollars.

Prêt pour les heures de grande écoute

Bitcoin, quant à lui, est de retour sous les 50 000 $ avant les chiffres de l’inflation aux États-Unis. Les traders semblent déjà prévoir une réduction accélérée et une augmentation des taux avec la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne, la Banque d’Angleterre et la Banque du Japon qui se rencontreront la semaine prochaine.

L’aversion au risque peut également être observée sur le marché boursier, et en tandem, le marché de la cryptographie est en baisse aujourd’hui tandis que le dollar continue de s’échanger près d’un sommet de 17 mois. Même l’or est martelé, s’échangeant à 1 770 $ l’once.

Au moment de la rédaction, BTC se négocie autour de 48 000 $, incapable de se remettre fortement de la vente du week-end dernier.

Le fonds phare d’ARK Invest est actuellement en baisse de 19% depuis le début de l’année et de 36% par rapport à son record de février. Alors que certains disent que ces actions d’innovation sont dans une bulle, Wood a déclaré qu’elle « ne pouvait pas être plus en désaccord ».

« Ce que j’aime à propos de cette période, c’est que beaucoup de gens disent que ces actions étaient dans une bulle et qu’elles méritent d’être corrigées. Cela me dit que nous sommes loin d’une bulle.

En fait, à la suite d’une telle correction, les attentes de taux de rendement annuel composé à 5 ans d’Ark sont passées à près de 40 % aujourd’hui, contre 15 % au sommet de mars, a-t-elle déclaré. Cela signifie qu’Ark s’attend à ce que le stock d’innovations quadruple par rapport aux niveaux actuels au cours des cinq prochaines années.

«Nous sommes ici, prêts pour les heures de grande écoute, et nous avons toute cette peur, cette incertitude et ce doute. En tant que gestionnaire de portefeuille, j’adore cette toile de fond.

Des kilomètres à parcourir

En parlant de BTC, Wood a réitéré que la crypto-monnaie pourrait aller 10 fois par rapport à son niveau actuel.

« Le passage des institutions à Bitcoin, si nous devions choisir Bitcoin et cela semble être leur premier arrêt, pourrait ajouter 500 000 $ au prix de Bitcoin s’ils passent à environ 5% au fil du temps. »

Tout comme Wood, Mike McGlone de Bloomberg Intelligence affirme que la pièce est un actif à risque qui évolue lentement vers un actif de réserve numérique « dans un monde qui va dans ce sens », ce qui devrait avoir des implications positives sur son prix.

« La question clé vers la fin de 2021 est de savoir si Bitcoin est trop chaud », a écrit McGlone dans une note.

« Notre graphique montre la crypto à un prix raisonnable à environ sa moyenne mobile à la hausse sur 50 semaines. »

Pendant ce temps, Wood n’est pas seulement haussier sur Bitcoin mais aussi sur Ethereum, et à ses niveaux actuels, il pourrait être encore plus sous-estimé. L’éther plane actuellement au-dessus de 4 000 $. L’ETHBTC est quant à lui à 0,0847, en baisse par rapport au plus haut de 2021 de 0,886 atteint jeudi.

ARK « travaille sur » un objectif de prix pour l’Ether « en ce moment », a déclaré Wood, ajoutant, « le fait que ce soit le lieu, ou le protocole, pour DeFi et pour NFT nous suggère qu’il est encore plus sous-évalué que Bitcoin ne l’est. , juste parce qu’il y a de nouveaux mondes qui grandissent dessus », a déclaré Wood à Fortune jeudi.

Alors qu’Ethereum en est « à ses balbutiements » et a « des kilomètres à parcourir », elle a déclaré que Bitcoin est « principalement un système monétaire ».

En tant que telle, elle s’attend à ce que les institutions aillent plus loin dans Bitcoin mais aussi Ether à cause de DeFi, un mouvement qui, selon elle, va « s’accélérer » et des NFT.

