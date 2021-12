Les actions du Dr Reddy’s et de Sun Pharma augmentent un jour après que l’Inde a approuvé les vaccins COVID-19 pour une utilisation d’urgence

Les actions de Dr Reddy’s et Divi’s Laboratories ont augmenté d’environ 2,2% dans les échanges intrajournaliers tandis que les actions de Sun Pharma ont bondi de 3,4%

Les actions des sociétés pharmaceutiques Sun Pharma, Dr. Reddy’s Laboratories et Divi’s Laboratories ont clôturé sur des gains mercredi et se sont classées parmi les cinq premiers gagnants de l’indice de référence NSE Nifty 50. Cela survient un jour où le régulateur indien des médicaments a accéléré la préparation du pays à lutter contre la menace de nouvelles variantes et a approuvé deux nouveaux vaccins et un médicament. Le cours de l’action du Dr Reddy a grimpé de 1,88% tandis que celui de Divi’s Laboratories a gagné environ 2,13% au cours de la journée sur Dalal Street. Les actions de Sun Pharma ont augmenté de 3,4% sur le Nifty 50 de NSE.

L’indice NIFTY Pharma, qui mesure la performance du secteur pharmaceutique, a progressé de 1,7% pour terminer à 14 072,90 points. Laurus Labs a été le meilleur gagnant de l’indice, avec un bond de 3,59%, suivi de Cadila Healthcare.

Mardi, la Central Drug Authority a approuvé le vaccin Covovax du Serum Institute of India, le jab de Biological E Corbevax et la pilule anti COVID-19 Molnupiravir pour une utilisation d’urgence. « Toutes ces approbations renforceront encore la lutte mondiale contre la pandémie. Nos industries pharmaceutiques sont un atout pour le monde entier », a déclaré le ministre de la Santé Mansukh Mandaviya dans un tweet après l’approbation.

Le secteur pharmaceutique indien a connu cette année une « croissance robuste » tirée par l’opportunité de médicaments liés au COVID-19, a déclaré la société de courtage ICICI Securities dans une note. Dans ses perspectives pour 2022, ICICI Securities a noté que la variante omicron peut potentiellement affecter la croissance, ajoutant que les enseignements tirés des première et deuxième vagues de COVID-19 devraient amortir une partie de l’impact négatif.

« Le marché indien des produits pharmaceutiques de marque devrait croître d’environ 10 à 11% sur une base normalisée avec un avantage supplémentaire des opportunités de médicaments liées au COVID-19 », a déclaré la société de courtage dans ses perspectives pour l’année prochaine.

ICICI Securities a attribué une note d’achat au Dr Reddy’s et à Sun Pharma avec un objectif de cours de Rs. 5 534 et Rs. 959 chacun respectivement.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.